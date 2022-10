Enrique Ponce llama preocupado a sus hijas para ver cómo están tras lo sucedido

Enrique Ponce sigue asistiendo atónito al culebrón que están protagonizando su exmujer, Paloma Cuevas, y Luis Miguel.

Se ha hablado mucho de la relación que pueden mantener Cuevas y Luis Miguel desde hace tiempo. Y todo apunta que ambos tienen algo más que una amistad, aunque no sean claros sobre ello.

En las últimas horas, otra de las protagonistas de este asunto, la ex de Luis Miguel, ha hablado largo y tendido. Y en este caso ha cargado de lo lindo contra la que fuese mujer del torero valenciano. Hablamos de Mercedes Villador.

Enrique Ponce se queda anonadado tras conocer lo sucedido

"Insinúa que mi relación fueron dos años catastróficos como los de ella. Señora, a usted la dejaron porque ya no la soportaba. A mí me eligieron para estar ahí y estuve al cien por cien", sentencia en sus redes la citada ex.

| Europa Press

De esta forma, Mercedes Villador, ex del cantante mexicano, ha dejado patente la mala relación que hay entre ambas mujeres. Y después de estas declaraciones parece que se multiplica esa disputa entre ellas, lejos de calmarse los ánimos.

Y es que Mercedes considera que el matrimonio que tuvo Paloma Cuevas con el actual novio de Ana Soria acabó después de la pandemia del coronavirus. Y lo hizo porque el diestro dejó a su mujer de una vez por todas debido a un aspecto concreto.

Mercedes Villador ataca frontalmente a la ex de Enrique Ponce

Esta afirma que por culpa de su carácter Enrique Ponce no aguanto más la relación y prefirió dejar a su mujer para siempre.

El caso es que la modelo y ahora expareja de Luis Miguel se ha atrevido a recomendarle algo a Paloma Cuevas. Además, Mercedes la describe como una mujer estirada y aburrida y le aconseja que "deje de ser tan mustia".

| Trendings

Eso sí, en ningún momento se ha referido a ella a través de sus redes sociales dando el nombre de la persona a la que va dirigida esa crítica tan dura.

Obviamente, estas críticas no vienen de hace unos días y desde hace tiempo ambas llevan protagonizando un duro rifirrafe. Y ahora Mercedes afirma que se le ha caído la careta a la ex de Ponce.

Hay que recordar que, hace unas semanas, salió a la luz un mensaje que se atribuye a la empresaria. Y el motivo era que salía su imagen de perfil y su nombre de Instagram.

Lo más impactante era, aparte de que en este mensaje se hablaba de Ana Soria, de Luis Miguel y que el cantante le pidió matrimonio a Cuevas, que venía escrito en tercera persona.

"Cuénteme otro chiste porque con este ya me duele la barriga de tanto reírme"

Con todo, Mercedes Villador se hizo una composición de lugar y tenía claro que la ex de Ponce estaba metido en el asunto. "Aunque borre sus comentarios, ya hay vídeos y fotos, ¿qué te vas a inventar ahora?"

| GTRES

Aunque sabemos que Paloma Cuevas afirmó que le habían suplantado la identidad, Mercedes nunca se lo creyó. Y así lo deja patente su 'story' de Instagram.

"Cuenta verificada, puedo atacar y burlarme en tercera persona, después borró asustada y después digo que me suplantaron y ya. Cuénteme otro chiste porque con este ya me duele la barriga de tanto reírme". Paloma, por ahora, da la callada por respuesta y parece que ha decidido no entrar el barro como lo ha hecho Mercedes Villador.

En México se habla de que Paloma y Luis Miguel se casarán seguro, y recalcan que la diseñadora ya posee el anillo de pedida. Recordemos que fue ese mensaje que teóricamente habría escrito Paloma el que sacó a la luz esta impactante noticia. Ahora solo falta por saber si la boda se llevará a cabo finalmente.