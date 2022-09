Enrique Ponce llama a Paloma Cuevas y le pide una sola cosa pensando en sus hijas

Enrique Ponce nunca acabó de creerse que Paloma Cuevas rehiciera su vida al lado de Luis Miguel. Consideraba el cantante su amigo íntimo y no pensaba que le traicionaría refugiándose en los brazos de su ex. Pero con el tiempo se dio cuenta de que todo era posible.

Este 11 de septiembre fue una fecha muy especial para la diseñadora. Cumplió 50 años y su intención era rodearse de los suyos y soplar velas en un ambiente lo más íntimo posible. Como era de esperar, en esa fiesta hubo muchas ausencias.

Ponce, con el que mantiene una cordial relación, no estuvo presente. Tampoco el artista mexicano, con el que se la vincula desde hace semanas. Ambos son muy celosos de su vida privada, por lo que tratan de llevar con mucha discreción su presunto romance.

Para algunos, se trata únicamente de una amistad especial que se conserva con el paso de los años. En esta historia hay algo que resulta especialmente llamativo y que pretende despistar a la prensa.

Hace unos días estuvieron alojados en La Zagaleta, una exclusiva urbanización situada en el municipio de Benhavís, afirman en Semana. Sin embargo, en sus redes sociales no aparece nada de esta escapada. Pese a la buena relación que existe entre ellos desde hace décadas, no se siguen en estas aplicaciones.

| Europa Press

Algo que resulta muy curioso, sobre todo cuando la ex del torero tiende a seguir a todos sus amigos, con los que suele interactuar. La estrategia del cantante es totalmente distinta. No sigue a ninguna cuenta, por lo que le servirá de excusa para hacer creer que no hay nada entre ellos.

Enrique Ponce se había convertido en uno de los mejores amigos de Luis Miguel. Cada vez que la pareja viajaba a Miami solía hospedarse en la residencia del cantante e incluso son los padrinos de bautizo de su hijo. Hay muchos vínculos entre ellos.

La intención del torero en su momento era adentrarse en el mundo de la música. Y tenía en mente protagonizar un dúo con él, con el que interpretaría una serie de temas. Supondría toda una promoción para el valenciano, que ha visto como todo se quedaba aparcado.

Hace un tiempo se llegó a especular con la posibilidad de que el acercamiento entre el mexicano y Cuevas estuviera motivado por algún negocio. Al parecer, Luis Miguel estaría interesado en adquirir La Cetrina, la finca en la que vivió el diestro con su familia. No obstante, el entorno de ambos lo acabó desmintiendo.

| GTRES

La diseñadora y el intérprete se encuentran solteros y dispuestos a rehacer su vida. En estos instantes se apoyan el uno en el otro tras sus respectivas rupturas. De ahí que se hayan visto las caras en múltiples ocasiones a lo largo de este año.

Enrique Ponce, feliz junto a su chica

Enrique Ponce se muestra radiante al lado de Ana Soria, con la que ya lleva un par de años de relación. No le prestan atención a todos los rumores que hablan de una constante crisis en la pareja. Se les ve cada día más unidos.

El torero ha encontrado la estabilidad al lado de la joven estudiante, integrándose a la perfección en su entorno. Tanto amigos como familiares están encantados con él. En Almería se encuentra muy cómodo, como demuestra el hecho de que haya comprado una casa.

Lo único que le preocupa al ex de Paloma Cuevas es la relación con sus hijas. Las jóvenes no aceptan todavía a su novia. No han conseguido aceptar todavía la ruptura del matrimonio.

Enrique Ponce sabe que le queda mucho por hacer, sobre todo pensando en el beneficio de las menores. Cree que con el tiempo todo se solucionará.