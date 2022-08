Enrique Ponce, intranquilo al escuchar a Ana Soria confirmar lo del embarazo

Enrique Ponce es conocido por ser uno de los mejores toreros del momento, un referente para las buenas generaciones. Hace unos años se divorció de su mujer y al tiempo empezó una relación con Ana Soria, una joven estudiante de derecho. Este noviazgo recibió críticas desde el primer momento, pero el tiempo ha desarmado a los detractores de la pareja.

Enrique Ponce está intranquilo porque sabe que su novia ha tenido que confirmar lo del embarazo varias veces y los rumores no cesan. La almeriense no está esperando un bebé, de momento no entra en sus planes y no quiere escuchar lo contrario. Habló con el diario La Razón para desmentir la noticia, pero todavía hay muchos que siguen especulando.

Enrique tiene motivos suficientes para presumir de Ana Soria: nunca ha tenido ningún problema con la prensa y está sometida a mucha presión. La futura abogada dio un paso adelante para confirmar lo que siempre ha defendido: no está embarazada. “No queremos entrar en nada porque queremos vivir nuestra vida al margen de la prensa, pero te digo que nada de embarazo”, explicó.

Enrique tendrá que esperar un tiempo para ampliar la familia, de momento no tiene planes de volver a ser padre. “Están inventando como siempre”, declaró Ana en una de sus intervenciones, pero sus palabras no sirvieron de nada. Algunos periodistas aseguraron que el torero se había retirado de las plazas porque pronto serían uno más en casa.

“En nueve meses comprobarás que no te estoy engañando”, le dijo Soria al periodista que le entrevistó para hablar de este tema. El tiempo ha demostrado que tenía razón: no estaba mintiendo y nadie le ha pedido ninguna disculpa. La joven tiene una carrera brillante por delante, puede hacer cualquier cosa que se proponga y no se merece recibir ciertos ataques.

Enrique Ponce conoce el origen del problema

Enrique es un maestro dentro de los ruedos, pero también tiene mucha experiencia en la prensa del corazón. Sabe cómo funciona el negocio, por eso no quiere entrar a desmentir determinados atrevimientos, es mejor dejar morir los rumores. Sin embargo, su pareja es de sangre caliente y no consiente que digan más mentiras sobre ella.

Ponce ha descubierto el origen del conflicto: su exmujer es muy querida y todos sus amigos se han echado encima de Ana. Paloma Cuevas disfruta de una imagen excelente y tiene muchos amigos periodistas, por eso nadie se atreve a hablar mal de ella. También es cierto que la diseñadora no ha hecho nada malo, no tiene nada que ocultar y es bastante generosa.

El torero tiene dos hijas pequeñas y pasa mucho tiempo con ellas, aunque los últimos años han sido bastante convulsos. Él se ha mudado a Almería y no está tan cerca como le gustaría, pero sigue todos sus pasos gracias a las nuevas tecnologías. También las visita con frecuencia, lo cierto es que su separación de Paloma ha sido estupenda.

Enrique Ponce prefiere no hablar del dinero

Enrique está al tanto de los rumores y sabe lo que están contando sobre su exmujer, dicen que es la nueva novia de Luis Miguel. Este dato no está demostrado, todo lo contrario: el padre de Paloma Cuevas lo ha desmentido. Hay medios que siguen insistiendo en que hay una historia de amor que nadie quiere confirmar, pero no explican el motivo.

Ponce era amigo de Luis Miguel, pero perdió el contacto con él cuando formalizó su divorcio. Supuestamente el artista siempre ha tenido pasión con Paloma, de hecho le hizo un regalo que le costó varios miles de euros. En una de sus reuniones mandó a su hombre de confianza a comprar un disco en avión privado para entregárselo a la diseñadora.