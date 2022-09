Enrique Ponce, inquieto al saber que ella está obsesionada con averiguar quien ha sido

Enrique Ponce se ha quedado totalmente impactado con la nueva polémica en la que se ha visto envuelta su exmujer. Y es que, el torero sabe que Paloma Cuevas no va a parar hasta averiguar quienes son los culpables de haber manchado su imagen pública.

Este viernes, 16 de septiembre, varios medios de comunicación de nuestro país se hicieron eco del supuesto último descuido de la socialité en las redes sociales.

A raíz de una publicación de Genoveva Casanova, la ex de Enrique Ponce escribió un mensaje de lo más revelador. En él, habló de Ana Soria y de Mercedes Villador, la modelo con la que Luis Miguel mantuvo una relación previa a su romance.

"Si su exmarido lleva años con una cría (Ana Soria). Luis Miguel le ha dado el anillo a Paloma. Te lo puedo confirmar porque lo sé, pero ella aún no ha dicho que sí", se aseguró a través de una cuenta falsa que se le atribuyó a Cuevas.

"Todos los amigos sabíamos que era el amor platónico, que siempre fue ella y ahora está libre. Lo siento Mercedes, ese anillo no era para ti".

Como era de esperar, Mercedes Villador no tardó en acudir a sus redes sociales para denunciar públicamente las supuestas críticas que había recibido por parte de la exmujer de Enrique Ponce a través de un perfil de Instagram.

"Cuando la burra se equivoca y escribe desde su propia cuenta atacándome. La gran señora. Aunque borres tus comentarios, ya hay vídeos y fotos, ¿qué te vas a inventar ahora? Pobrecita, ¿te hackearon? ¡Se te cae la careta!".

Y, aunque en un principio todo apuntaba a que se trataba de la cuenta oficial de Cuevas, nada más salir a la luz dichos comentarios, fue la propia socialité la que salió públicamente a aclarar lo sucedido.

Ahora, Enrique Ponce se acaba de enterar de que la cordobesa está dispuesta a llegar hasta el final, ya que, según Paloma, ella no ha sido la autora de este polémico mensaje.

Enrique Ponce no sabe qué pensar

Enrique Ponce está muy confundido después de ver los últimos movimientos que su exmujer está llevando a cabo. Y es que, según Palma Cuevas, alguien se ha hecho pasar por ella.

La revista Semana tuvo la oportunidad de hablar largo y tendido con el equipo de comunicación de Cuevas, quienes aseguraron que la diseñadora de moda había sufrido una suplantación de su identidad.

"Esto es un caso de suplantación de identidad. No se ha hackeado la cuenta, su cuenta es segura. Lo que ha pasado es que en un comentario que ella no ha hecho aparece su nombre y su foto".

"Paloma no es una persona activa en redes sociales. Ese lenguaje no es suyo, ni tampoco entra en estas cosas… Todo está en manos de abogados como un caso de suplantación de identidad. Ella no ha entrado en esa conversación ni ha comentado nada".

Ahora, la expareja de Enrique Ponce ha decidido dar un paso más allá y no está dispuesta a que este delito caiga en el olvido.

La agencia de comunicación de la cordobesa ha asegurado que "la cuenta desde la que se ha difamado y lanzado el falso vídeo contra Paloma Cuevas ha sido eliminada".

Y, sobretodo, han sido muy contundentes al afirmar que van "a llegar hasta el final" para aclarar todo lo sucedido.

A través de las redes sociales, dicha empresa ha dejado claro que están trabajando junto al equipo legal de la socialité para encontrar a los responsables de este delito.

"Queremos aclarar que, aunque una cuenta sea eliminada, deja rastro y, aunque haya sido suprimida, nuestros abogados no pararán hasta averiguar quién estaba detrás del perfil @mikyfans40".