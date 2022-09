Enrique Ponce se harta y envía un mensaje a Marta Riesco pidiéndole que pare

Enrique Ponce ha dicho basta después de conocer a lo que dedica el tiempo la reportera más famosa de Telecinco. Marta Riesco es una periodista que ha demostrado, sin ninguna duda, que le encanta estar en el foco mediático.

Enrique Ponce es consciente de que, en ocasiones, la joven ya no sabe cómo llamar la atención para que se hable de ella en las revistas y los programas del corazón.

Lo cierto es que la polémica reportera está bastante cansada de que siempre se le compare con la ex de su actual pareja.

Ahora es ella la pareja de Antonio David y merece un respeto como el que tuvo Olga en su día. Ha pasado a la acción y se ha dado el valor que otros no le conceden defendiéndose, al igual que a otras mujeres de hombres famosos.

Enrique Ponce no aguanta más y le pide que les deje en paz

Estamos hablando de un grupo de chicas famosas como ella a las que no se ha tratado demasiado bien desde muchos medios y en redes sociales. Marta Riesco denuncia ciertos reportajes haciendo de menos a las mujeres más conocidas de nuestro país en los últimos meses.

Este hecho no ha sentado demasiado bien a Enrique Ponce. Que no quiere que esta mente a su novia y lo único que desea es que les dejen tranquilos.

"Hay comparativas en Twitter donde casan una foto tuya que da pena y donde la otra está espectacular, y etiquetan a mi pareja y dicen: ¿pero cómo te has podido ir con esta? Pues él está con la persona con la que quiere estar, de la misma manera que Piqué o Enrique Ponce están con las personas que quieren estar", explotaba en sus redes la joven.

Marta Riesco habla de Ana Soria y enfada a Enrique Ponce

"Basta ya de cargar el peso a la mujer de las que se han enamorado, basta ya de hacerlas de menos. No hay mujeres del medio ni mujeres de baja clase, solamente hay mujeres de las que se han enamorado. Hay que respetar la decisión que ellos han escogido", denuncia muy enfadada.

Para Riesco, "si han escogido estar con Clara Chía o Ana Soria o, en este caso, conmigo, algo se ha hecho bien para que esta persona quiera estar conmigo", ha sacado pecho la reportera.

Está convencida de que hay periodistas que no han sido justos en sus reportajes sobre estas famosas. "He visto artículos de Clara Chía que me han dado vergüenza, o sobre Ainhoa Armentia. La gente carga tanto con 'la nueva' que se olvidan que 'la nueva' puedes ser tú, tu hija o tu hermana. Si juzgáis y queréis hacer comparativas, haced las comparativas en todo", proseguía.

"¿Por qué no están haciendo la misma evaluación de la otra persona?"

Además, la pareja de Antonio David está triste por las críticas que recibe con asiduidad. "No me quiero comparar, os pido que miréis qué he hecho yo. En el momento en el que me relacionaron con él, lo tenía muy fácil si quería seguir el camino de hablar de mi vida privada, pero no elegí ese", lamentaba.

Por último, expone que es injusto lo que hacen con ella. "Llega un día que te cansa porque piensas: Si están pensando eso de mí, ¿por qué no están haciendo la misma evaluación de la otra persona?". Esto se ha preguntado la polémica reportera, más indignada que nunca en sus redes sociales.