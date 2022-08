Enrique Ponce, dolido al descubrir qué le espera después de salir lo de su nuevo hijo

Enrique Ponce es un maestro para las nuevas generaciones de toreros, se ha convertido en un referente gracias a su tesón. Siempre ha llamado la atención de la prensa, pero, desde que se separó de Paloma Cuevas, se ha convertido en un rostro muy popular. No se siente cómodo siendo protagonista y la situación ha empeorado desde que su exmujer ha sido relacionada con el cantante Luis Miguel.

Enrique Ponce está molesto porque hay medios internacionales que han puesto en duda a Ana Soria, la joven que le robó el corazón. Comparte su vida con ella desde hace unos años y el tiempo ha demostrado que la relación va en serio, se quieren de verdad. De hecho, se ha especulado mucho con un supuesto embarazo de la almeriense, aunque los hechos no dejan lugar a dudas.

Enrique ha asumido que la noticia de su nuevo hijo estará en boca de todos mucho tiempo, a pesar de que no está confirmada. De momento, no se ha pronunciado y nadie sabe si quiere ampliar la familia, pero muchos medios aseguran que sí está dispuesto. Ana Soria se vio obligada a hablar con el diario La Razón para desmentir que estuviera embarazada, ya que no es algo que entre en sus planes.

Enrique está dolido porque se ha vuelto a hablar del tema y no sabe qué hacer para desmentirlo, parece que su estrategia no ha servido. Ha optado por guardar silencio y el tiempo le ha dado la razón, pero no ha sido suficiente. El diestro sabe que le espera una época convulsa porque ahora los periodistas internacionales también están tratando el asunto.

El portal TVnotas ha entrevistado a una persona que tiene relación con el exmarido de Paloma y asegura que está muy dolido. Supuestamente, no entiende que Luis Miguel, quien era íntimo amigo suyo, haya empezado una presunta relación con ella. Es un rumor que lleva un tiempo encima de la mesa, a pesar de que ni la diseñadora ni el cantante lo han confirmado.

Enrique Ponce sabe que no puede tener secretos

Enrique se ha ganado el respeto del público porque ha marcado unas líneas rojas que no cruza por ningún motivo. Ha salido que, en un futuro, tendrá un hijo con Ana Soria, de hecho, se contó que había dejado de torear por este motivo. No es así, simplemente se retiró porque quería apartarse del foco para disfrutar de su nueva relación.

Ponce conoce mejor que nadie cómo funciona el mundo del espectáculo y sabe que le espera una etapa controvertida. En TVnotas, han situado a Ana en el punto de mira porque una fuente insinúa que la joven empezó demasiado pronto con el torero. Da a entender que se entrometió en el matrimonio de Paloma Cuevas, dato que no está demostrado.

La citada fuente asegura que Enrique está indignado porque Luis Miguel era amigo suyo y ahora podría haber empezado algo con Paloma. “Dice que andar con las mujeres o exmujeres de los amigos no se hace, que no es correcto. Le parece una bajeza y una falta de código de honor que Luis Miguel ande saliendo con su ex y se dejen ver juntos paseando”.

Enrique Ponce entiende que los rumores crezcan

Enrique ha asumido que su primer hijo, cuando tenga que venir, será famoso desde antes de nacer porque ya están hablando de él. Las teorías se han disparado desde que su expareja ha sido señalada por pasar mucho tiempo con Luis Miguel. En el medio mencionado anteriormente, no aseguran que sean novios, pero sí dicen que se están conociendo bien.

“Los amigos no aseguran que Micky y Paloma sean pareja, pero sí han tenido citas y Luis Miguel se la pasa en la finca de Paloma. Enrique sospecha que, desde hace tiempo, entre su ex y Micky había alguna atracción. La diseñadora y el cantante se conocen desde niños gracias al medio taurino”, comenta una fuente.