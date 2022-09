Enrique Ponce conoce al nuevo novio de Paloma Cuevas y no le gusta nada

No cabe duda de que Enrique Ponce, por una parte, ha pasado un verano de lo más tranquilo al lado de su novia, Ana Soria. Y es que los tortolitos se han dedicado a viajar al máximo durante esta temporada de calor. Lejos de seguir los pasos del resto de celebridades, la pareja ha optado por mantenerse alejada del foco mediático y pasar unas discretas vacaciones.

Por otro lado, en estos meses, el torero ha atravesado un momento complicado porque su nombre ha acaparado algún que otro titular en los medios. El supuesto noviazgo entre su exmujer, Paloma Cuevas, y Luis Miguel fue el motivo de que todas las miradas estuviesen puestas en el diestro.

Aunque ninguno de los dos protagonistas desmintieron la noticia, lo cierto es que fuentes cercanas aseguraron que simplemente se trataba una amistad, ya que ambos se conocen desde la infancia. Por esta razón, los rumores no tardaron en disminuir considerablemente.

No obstante, ahora, las habladurías sobre una relación amorosa entre la diseñadora y el cantante han vuelto a resurgir con fuerza por un claro motivo.

Paloma Cuevas y Luis Miguel, juntos en Marbella

En los últimos meses, Enrique Ponce ha tenido que ver cómo su exmujer estaba en el foco mediático por una supuesta relación con el cantante. Todo empezó cuando surgió el rumor de que ambos se había encontrado varias veces en Miami y en la ciudad de Madrid.

Inmediatamente, apuntaron a que ambos habían dado un paso más allá a su relación de amistad. Sin embargo, pronto cesaron estos rumores, ya que no había pruebas suficientes que demostraran que se habían enamorado.

Ante estas teorías, la prensa no dudó ni un segundo en preguntar al respecto a Enrique Ponce. "No tengo relación con él desde que me separé", revelaba para sorpresa de todo el mundo.

Pero ahora, se ha descubierto que la diseñadora y el mexicano han pasado estas últimas semanas disfrutando de la Costa del Sol. Por si fuera poco, han estado conviviendo juntos en una exclusiva villa donde han estado los dos solos, sin compañía de nadie más. El nidito de amor sería La Zagaleta, una urbanización que está ubicada en Benahavís, cerca de Marbella.

Esta exclusiva se ha dado en el formato de Federico Jiménez Losantos, Es la mañana de Federico, donde aseguraron que la ex de Enrique Ponce y Luis Miguel están muy unidos.

Lejos de acabar con este hermetismo, también explicaron que los dos protagonistas hicieron todo lo posible para no ser vistos por la prensa. "Debieron llegar allí en avión privado o en coches con cristales tintados", decía la periodista Isabel González, colaboradora del formato.

¿Boda a la vista?

Mientras que se alimentan estos rumores, por su parte, Enrique Ponce sigue lo más alejado posible de todo este asunto. No obstante, por otro lado, la prensa también tiene puesto su foco de atención en el torero y no solo en el posible noviazgo entre Paloma Cuevas y Luis Miguel.

Y es que tal y como informan desde Lecturas y Semana, el diestro ha sido pillado mirando atentamente el escaparate de una joyería. Aunque en principio esto no parece nada fuera de lo normal, lo cierto es que todo el mundo sabe que el torero anhela dar el 'sí, quiero' junto a Ana Soria.

Asimismo, ambas revistas aseguran que el diestro finalmente compró un anillo en el establecimiento, pero no sería con motivo de un posible compromiso. Y es que se trataría de un regalo de Ponce a su novia por su 25 cumpleaños, que está a la vuelta de la esquina.

De manera que, por el momento, no parecen que vayan a sonar campanas de boda en la vida de Enrique Ponce y la joven.