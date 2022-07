Enrique Ponce confirma que su exmujer quiere volver porque hay dinero en peligro

Enrique Ponce siempre ha sospechado que Paloma Cuevas nunca ha olvidado su verdadera pasión: crear vestidos y crecer en el mundo de la moda. La diseñadora debutó con una colección que lanzó al mercado de la mano de Rosa Clará y recibió unas críticas excelentes. Según publica el portal JALEOS, ha ganado mucho dinero y no quiere renunciar al negocio porque la rentabilidad está asegurada.

Enrique Ponce comprende que su exmujer tenga que seguir trabajando, a pesar de que pertenece a una familia adinerada. Victoriano Valencia, padre de Paloma, es un empresario muy respetado que, en su momento, ayudó económicamente al torero. El tiempo ha pasado y, actualmente, no tienen relación, al menos, hace mucho que no se ven físicamente.

Enrique ha confirmado sus sospechas gracias a las últimas informaciones que han salido publicadas: Paloma Cuevas va a seguir diseñando. Los vestidos que ha creado junto a Rosa Clará han sido un éxito y el público quiere ver cómo evoluciona dentro del mercado. “Está feliz, muy contenta con su colección de vestidos porque se vende como un tiro”, declara un testigo en JALEOS.

Enrique siempre apostó por el talento de su exmujer, pero Paloma ha estado en la sombra porque él es mucho más mediático. Los expertos aseguran que es el torero del momento, uno de los que más dinero ha ganado en las plazas. Sin embargo, la hija de Victoriano Valencia también tiene talento y ha llegado la hora de sacarlo a la luz.

Ponce ha escuchado atentamente las declaraciones que han hecho los compañeros de la madre de sus hijas. Todos están encantados de trabajar con ella porque es humilde y siempre está dispuesta a aprender, no impone sus normas. “Nos saluda a todas y trabaja como una más, nos pide opinión a los más veteranos y es un gusto verla trabajar”.

Enrique Ponce sabe que Paloma quiere más

Enrique Ponce y la madre de sus pequeñas formaron un matrimonio icónico dentro de la crónica social, parecían la pareja perfecta. Sin embargo, la situación era más complicada de lo que parecía y, de un momento a otro, anunciaron la separación. En ese momento, empezaron los problemas porque el torero se volvió a enamorar demasiado pronto.

Ponce mantiene una relación con Ana Soria, una joven estudiante de derecho que ha ganado mucha popularidad en el último año. Hay quien dice que se está aprovechando de la fama del diestro, pero las críticas no son ciertas. Ana se ha limitado a guardar silencio para demostrar que lo único que quiere es vivir su amor en libertad.

El exmarido de Paloma entiende que la diseñadora se haya quedado con ganas de más: quiere volver a diseñar. Una persona de su confianza ha hablado con la prensa para dejar claro que no se trata de un capricho, es un reto que cada vez le quita más tiempo. “Lleva meses trabajando en este segundo proyecto, está centrada en dar lo mejor y está buscando nuevas formas y diseños”.

Enrique Ponce ha atravesado una crisis

Enrique está acostumbrado a hablar de su profesión, pero no tiene experiencia en determinadas situaciones. Ha vivido una crisis mediática muy fuerte porque no sabía cómo explicar lo que estaba viviendo. Simplemente se había enamorado de otra mujer, aunque había muchos que no le comprendían.

Ponce respeta a la hija de Victoriano Valencia y no quiere tener problemas con ella porque formaron una familia. Ya han formalizado todos los trámites, han logrado llegar a un acuerdo que favorece a ambas partes. El torero tiene una nueva vida y la diseñadora está intentando recuperar la ilusión.