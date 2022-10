Enrique Ponce y Ana Soria confirman la boda y se preparan para ampliar la familia

Enrique Ponce puede presumir de ser el torero más importante del momento, a pesar de que ha decidido retirarse durante una temporada. Su separación de Paloma Cuevas ha sido bastante complicada, entre otras cosas porque Ana Soria estaba en medio. Según cuentan, la joven conoció al diestro cuando este todavía estaba casado, pero el dato no ha sido demostrado.

Enrique Ponce entiende que su exmujer no lo haya pasado bien, pero afortunadamente la tormenta es cosa del pasado. Paloma podría haber rehecho su vida sentimental con el cantante Luis Miguel, de hecho rumorean que está a punto de casarse. Siguiendo las últimas publicaciones, el artista le ha regalado un anillo de compromiso para demostrarle que va en serio.

Enrique y su novia han confirmado que los rumores de boda suenan cada vez con más fuerza y eso solo puede significar una cosa. Deben estar preparados para ampliar la familia, tienen que recibir a Luis Miguel con los brazos abiertos. No pueden permitirse nuevos problemas, así que aceptarán al cantante y harán lo imposible para mantener un trato cordial con él.

Enrique era amigo del artista, por eso cuentan que se sorprendió tanto cuando descubrió que estaba saliendo con su exmujer. Ahora nada de eso importa, pues la pareja parece ser tan formal que estaría dispuesta a legalizar su situación. Varios medios extranjeros dan por buena la noticia, a pesar de que los protagonistas no la han confirmado.

Ana Soria prefiere mantenerse al margen, pero es evidente que no hará nada que pueda dificultar la vida de su novio. La joven ha aceptado al novio de Paloma en la familia, no tiene ningún inconveniente porque lo único que busca es estar tranquila. Su trato con las hijas de Ponce todavía es cortante y su generosidad será definitiva para ganarse su confianza.

Enrique Ponce necesita encontrarse

Enrique no sabe qué pensar, creía que Luis Miguel era su amigo, pero desde que se separó no ha vuelto a saber de él. Ahora entiende el motivo: el cantante supuestamente estaba interesado en ella y no ha parado hasta conquistarla. Hay que esperar para ver cómo evoluciona la relación, pero los medios internacionales son bastante optimistas.

Ponce ha hablado con Ana Soria para llegar a un acuerdo: ninguno de los dos entrará en polémicas innecesarias. Se han retirado del foco mediático para poder vivir en paz y disfrutar de su amor, no necesitan a la prensa del corazón. El torero es propietario de varios negocios rentables, por eso no necesita regresar a las plazas en ninguna fecha concreta.

Ana ha tenido muchas oportunidades de ganar dinero en los medios, pero siempre se ha mantenido al margen porque no lo necesita. No quiere que le acusen de estar aprovechándose de la fama de su novio, por eso es tan prudente. Siempre ha respetado a Cuevas, a pesar de que la diseñadora le considera una rival, por eso no tienen trato.

Enrique Ponce quiere llegar hasta el final

Enrique comprende que la madre de sus hijas quiera formalizar su situación, no pondrá ningún impedimento. Gracias a las últimas informaciones ha confirmado que podría casarse más pronto que tarde y él lo ve perfecto. El problema es que los periodistas no pararán hasta conseguir sus declaraciones, algo que quiere evitar por todos los medios.

Ponce tiene buena relación con la prensa, pero no desea convertirse en un rostro más de la crónica social. Siempre se ha diferenciado de otros toreros porque él nunca ha puesto encima de la mesa temas privados. Hasta que se separó de su exmujer solamente se hablaba de su brillante carrera, que sigue siendo admirada por muchos.