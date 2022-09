Enrique Ponce y Ana Soria anuncian que ha llegado el final y explican cómo se sienten

Enrique Ponce y Ana Soria disfrutan de su tercer verano como pareja después de que en 2020 saliese a la luz que estaban manteniendo una relación sentimental. Una historia amorosa que, en un primer momento, llamó poderosamente la atención a la prensa rosa.

A muchos les pilló por sorpresa que Enrique Ponce se separase de Paloma Cuevas y que se enamorase de una joven estudiante de Derecho almeriense. Una chica con la que había contactado previamente a través de sus redes sociales.

Lo cierto es que fue todo un shock esa nueva relación y ambos no tuvieron problema en profesarse su amor delante de las cámaras. Aunque llegó un momento en el que ambos se cansaron de estar permanentemente en el objetivo y fueron más discretos a la hora de darse muestras de cariño en público.

Enrique Ponce sabe que ha llegado el final para disgusto de su pareja

Llamó la atención que los primeros meses de la relación entre Enrique y Ana Soria, las redes sociales de ambos echaban humo. Cada poco tiempo se les veía publicar fotos de lo más enamorados. Ya fuesen subidos en un yate o de escapada por alguna localidad de la costa andaluza.

Además, en otras ocasiones los paparazzi también hicieron su trabajo y les pudieron tomar varias fotos acaramelados durante sus vacaciones. Unas imágenes en las que se ponía de manifiesto que la relación de la pareja iba viento en popa.

El caso es que tras más de un año fuera de las redes sociales, porque ambos cerraron sus cuentas de Instagram para no saber nada del foco mediático, todo cambió. Hace apenas dos meses, Ana Soria tomaba la decisión de reactivar su perfil en la citada red social.

El ex de Paloma Cuevas admite que la relación no puede ir mejor

Pensaban que había llegado la hora de volver a las redes y mostrar que, a pesar de los rumores existentes en los últimos meses, la relación no puede ir mejor.

Lo cierto es que, este verano, la pareja ha estado en varios lugares para desconectar de todo. Aunque las únicas fotos que han publicado en redes han sido de su viaje a Estepona a finales de agosto.

En una de esas publicaciones, Ana Soria colgó varias fotos de la pareja abrazados y cogidos de la mano con el siguiente texto adjunto.

"Como en un cuento", rezaba el breve texto de la almeriense en Instagram junto a una foto por las calles de Estepona con su chico.

Eso sí, el ex de Paloma Cuevas no ha hecho lo mismo que Ana Soria. Por ahora, no ha reabierto su cuenta de Instagram para contarle a sus seguidores lo enamorado que está de su chica.

"Qué poquito dura lo bueno"

Las respuestas que recibió Ana Soria fueron fundamentalmente cariñosas y varias amigas de la joven escribieron algunos mensajes que han gustado mucho a Ana Soria y su novio.

"Sois preciosos" o "jo, qué poquito dura lo bueno", le han escrito dos amigas de la estudiante de Derecho. Además, hace unas semanas la pareja estuvo visitando un país europeo, más concretamente Bélgica.

Según desveló un conocido medio digital, Enrique y Ana pasaron unos días en Gante, y este viaje llegó en medio de los rumores que publicaron varios medios del corazón. Estos dejaban caer que una posible boda entre la pareja podía llegar antes de lo que pensábamos.

El caso es que fue el propio Enrique Ponce el que desmintió estos rumores para no crear falsas expectativas a los seguidores de la pareja.