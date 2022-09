Enrique Iglesias reconoce que no puede hablar con ella porque no confía en su bondad

El culebrón de Tamara Falcó e Iñigo Onieva sigue regalándonos momentazos para el recuerdo. Y más ahora que por fin Tamara Falcó se ha animado a romper su silencio.

La hija de Isabel Preysler hacía de tripas corazón y reaparecía públicamente frente a los medios, ofreciendo unas declaraciones que no han dejado a nadie indiferente.

Es más, la llamada que realizaba en pleno directo a Sálvame, habría generado un profundo malestar en Antena 3.

"Me han dicho que hay un programa de la cadena amiga en el que están volando las papeleras y los bolígrafos en este momento", bromeaba Jorge Javier Vázquez.

Recordemos que Tamara Falcó trabaja en El Hormiguero junto a Pablo Motos, lo que puede entenderse como una verdadera traición por haber recurrido a la cadena rival para ofrecer esas cotizadas palabras.

"¿Esto que quiere decir? ¿Tamara prefiere hablar conmigo que con Pablo Motos? Esto es muy grave, ¿eh? Muy grave…", incidía el presentador.

Lo que queda claro es que Tamara Falcó no se cortaba a la hora de arremeter contra Onieva y explicar punto por punto cómo se gestaba la ruptura.

"Cada uno me decía una cosa, había muchas versiones, pero yo siempre me creía la de él porque estaba enamorada", explicaba acerca de la ingente cantidad de rumores que habían surgido sobre su ex.

Además, le lanzaba una clara indirecta al empresario y aseguraba que "no hay perdón posible". Aunque, por otro lado, también entiende que podría haber sido peor si hubiesen estado casados o incluso con hijos.

Tamara Falcó da la cara tras su dolorosa ruptura

Para Tamara resulta imposible volver con él, sobre todo porque ha perdido la confianza. "Para mí es un valor muy importante y no puedo estar con alguien que no comparte mis valores", confesaba a los medios.

Además, Tamara Falcó explicaba con detalles lo que había sucedido aquel día en el que su relación saltaba por los aires.

"El viernes cuando llegamos después de la boda, él me empezó a reconocer que igual las imágenes sí eran de ahora", decía sobre la reacción que había tenido Onieva.

"El resto de lo que sucedió me lo voy a quedar para mí, por el respeto y el cariño que le he tenido. El anillo lo dejé en la mesa el sábado antes de marcharme a casa de mi madre", aseguraba.

Pese a todo, parece que Tamara Falcó está dispuesta a proteger la imagen de su ex hasta el final y prefiere no incidir más en el asunto. Además, cuenta con el gran apoyo de su familia, que no se ha separado de su lado en ningún momento.

"Mi madre y mis hermanos han sido un gran apoyo, es más, pienso que mi madre es la que ha filtrado los vídeos", declaraba en tono de broma.

Y mientras la hija de Isabel Preysler resurge de sus cenizas, Iñigo se ha quedado completamente hundido. El empresario se ha topado con el completo rechazo tanto de su ex, como de su entorno, que ya le han advertido que ni se le ocurra acercarse a ella.

"Le han comunicado que por ahora no hay nada que hacer y que todos los actos tienen sus consecuencias".

Incluso se rumorea que la propia Preysler habría decidido contactar con el que fuese su yerno para pedirle que no llame más a su hija. "Le aconsejan que deje pasar el temporal", apuntan los amigos de Onieva.

Aunque la propia Tamara Falcó ya ha tomado medidas para protegerse, entre las que se encuentra bloquearle en redes sociales.

