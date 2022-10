Enrique Iglesias, preocupado al descubrir cuánto tiempo tiene para dejar la casa vacía

Enrique Iglesias se enteró hace unos días que le habían dado un plazo para marcharse de casa. Después de la infidelidad cometida, no lo querían más tiempo en el domicilio familiar. Pero ha llegado el momento de abandonarlo y aún no ha encontrado un destino.

El cantante estuvo al tanto de todo lo acontecido entre su hermana e Íñigo Onieva. Tamara Falcó fue la encargada de comunicarle los motivos de la separación. Un vídeo del empresario besándose con otra chica en un festival de Nevada provocó la suspensión de la boda del año.

Enrique iba a ser uno de los fijos en el enlace. Haría todo lo posible por estar al lado de la marquesa de Griñón en un día tan especial. Pero en cuestión de horas, la ilusión se tornó en decepción.

Ahora, todas las miradas se depositan sobre Íñigo. Al parecer, sus deslealtades sentimentales podrían pasarle factura en lo profesional. Personas cercanas a él cuentan a Informalia que estaría contemplando la posibilidad de marcharse fuera de España.

Durante unos días contó con el permiso de la que fuera su prometida para que ocupase la vivienda de ella en Madrid. Era algo momentáneo, hasta que encontrase un sitio en el que establecerse. Todo hace indicar que se acabó refugiando en el chalet de su madre en La Moraleja, aunque eso es una incógnita.

Desde que se confirmara la ruptura ha desaparecido por completo. Se ha esfumado sin dar explicaciones. Algunos medios recogen que trató de ponerse en contacto con Tamara para pedirle disculpas, pero sin demasiado éxito.

Ahora, entre los planes del empresario se encontraría irse a México una temporada. Allí reside su padre, que ocupa un alto cargo en una cadena de hoteles que opera allí. Es una persona muy respetada en la empresa y no tendría problema en encontrarle un empleo a su hijo.

Enrique Iglesias, por su parte, permanece muy atento al estado de su hermana. Sabe que ha atravesado por un momento muy delicado. No esperaba que la traicionaran de esa manera, y eso que más de uno se lo había advertido.

Ella confía en regresar a su piso lo antes posible, una vez que se recupere por completo del disgusto. De momento se ha alojado en la casa de su madre, donde ha tenido el respaldo de toda la familia, sobre todo de Ana Boyer.

Tras enterarse de la separación, el cantante consiguió arrancarle una sonrisa a Tamara. Hace unos días, ella desvelaba en El Hormiguero que le había dicho que tenía "un novio ruso para ti". La ex de Onieva le respondió que apenas habían pasado unas horas desde la anulación del compromiso.

También le recordó el conflicto que estaba afectando a Rusia en estos instantes. "Hombre, no, que se lo van a llevar a la mili y todo eso", le dijo ella.

El hijo de Julio siguió insistiendo. "No, no me has entendido, hay muchos rusos que ya se han ido y que están en Estados Unidos", añadió. Todo esto, mientras los compañeros de tertulia de la marquesa escuchaban muy atentos sus palabras.

Enrique Iglesias está muy cerca de su hermana

Enrique Iglesias se lleva de maravilla con Tamara. Aunque no suelen verse con toda la frecuencia que les gustaría, sí que mantienen el contacto. Hace un año, en el programa de Antena 3, tuvieron una videollamada muy emotiva.

Contaron que durante su infancia se gastaban muchas bromas, sobre todo con "el spray de caca". El cantante lo utilizaba para perseguir a las chicas y eso le llevó a ganarse algún que otro raquetazo. En alguna ocasión incluso acabó en el hospital para que le dieran puntos.

También tiene la costumbre de coger los móviles ajenos y llamar a los contactos. Una de las últimas víctimas fue un ex de la marquesa, señaló.

Enrique Iglesias es de los pocos que consigue sacarle una sonrisa a su hermana. "Siempre está, en los buenos y en los malos momentos, siempre aparece", apuntó con cariño.