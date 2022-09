Enrique Iglesias asume que no hay marcha atrás porque ella quiere pasar página ya

Enrique Iglesias se acaba de dar cuenta de que ya no hay marcha atrás. Y es que, después de tanto tiempo esperando este momento, el cantante sabe que ella ya está preparada para dar este paso tan importante en su vida.

Este jueves, 22 de septiembre, el hijo de Isabel Preysler y el resto de su familia se llevaron una gran e inesperada sorpresa. Y es que, después de dos años de relación, Íñigo Onieva por fin le ha pedido matrimonio a Tamara Falcó.

| Enrique Iglesias | Euphoria

“Antes de conocerte me sentía completa y contenta, pero fue cruzarnos y que mi vida diera un giro a mejor, totalmente inesperado", escribió la hermana de Enrique Iglesias en su cuenta de Instagram, junto a una fotografía en la que muestra su anillo de compromiso.

"Es el resultado de ese respeto, cariño y admiración que tenemos el uno por el otro y que hemos compartido en estos dos años de noviazgo".

"Atrás dejo la perfección mundana por una que, para mí, tiene mucho más valor […] Gracias por proponerme ser tu compañera de por vida. Me siento la mujer más afortunada del planeta".

Ahora, y a pesar de los rumores de deslealtad que siempre han rodeado a esta conocida pareja, Enrique Iglesias se ha enterado de todos los detalles acerca de esta pedida de mano. Y es que, tal y como ha contado la propia novia, ha sido un momento de lo más divertido y especial.

Enrique Iglesias está muy contento por su hermana

Enrique Iglesias no puede estar más feliz por su hermana. Después de tantos años buscando a su media naranja, por fin, la Marquesa de Griñón se va a casar con el amor de su vida.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Este jueves, y coincidiendo con el anuncio de su pedida de mano, Tamara Falcó acudió al plató de El Hormiguero para contar todos los detalles de cómo vivió ella este momento tan especial.

"Estábamos cenando y yo estaba tomando mi sopa de ayuno y veo a Íñigo muy nervioso. No paraba de preguntarme que si quería un vinito, me insistía en poner unas velitas y luego me dice que como ha sido nuestro aniversario tenía dos regalos".

| Atresmedia

"De repente, le veo que hinca la rodilla y dice, ¿te quieres casar conmigo?", compartió la hermana de Enrique Iglesias con la audiencia del formato.

Pero, sin duda, lo mejor del relato ha sido la reacción que la ganadora de MasterChef Celebrity 6 tuvo en aquel momento. Y es que Íñigo Onieva pilló a Tamara totalmente desprevenida.

"La verdad es que no me lo esperaba y dije, ¿pero, ahora, el día que llevo mallas?", confesó entre risas. "Luego, enseguida, le dije que sí y, después, casi le da un ataque al corazón porque empezó a marearse y tuvo que sentarse".

Finalmente, y a pesar de estos pequeños imprevistos, para la hermana pequeña de Enrique Iglesias fue el mejor momento de su vida. "Fue muy bonito, después bailamos. Creo que voy a ser muy feliz y le quiero hacer a él muy feliz".

La colaboradora de El Hormiguero también quiso compartir algunos de los datos de su ya inminente boda. Según ha asegurado la propia novia, tienen previsto celebrar el enlace el próximo 17 de junio.

| GTRES

Además, aseguró que le encantaría hacer la fiesta en El Rincón, el palacio que heredó de su padre, Carlos Falcó, y que se encuentra en la localidad madrileña de Aldea del Fresno.

Pablo Motos, por su parte, quiso saber si algún miembro de su familia estaba al tanto de las intenciones de Íñigo, pero Tamara confesó que ni su madre ni sus hermanos sabían absolutamente nada.

"El único que lloró fue mi florista. Él es muy emotivo y pensé, bueno, al menos ha habido alguna lágrima”, aseguró entre risas la colaboradora, después de confesar que ni Enrique Iglesias ni nadie de este conocido clan se emocionó tanto como ella esperaba.