Emma García reconoce que la relación se ha acabado por un desencuentro que no esperaba

Últimamente, Emma García no está pasando por un buen momento profesional. La razón de ello es que se queda sin Viva la Vida.

Tras cuatro años al frente del formato, el espacio dirá definitivamente "adiós" el 24 de julio de este año. La cancelación de uno de los programas estrella de los fines de semana se debe al fin del contrato con la productora Cuarzo.

Por lo que Raúl Prieto ha decidido romper lazos con Cuarzo y crear un nuevo espacio con otras productoras de Telecinco. No se sabe si la propia Emma García estará dentro de esos planes o, si por el contrario, decidirá tomar otro camino.

Asimismo, antes de la eliminación de su programa, Emma García ha tenido que presenciar cómo Torito se bajaba del barco antes de llegar el fin definitivo.

Nos estamos refiriendo a Quique Jiménez, alias Torito, que ha decidido despedirse del espacio antes de lo previsto. Pero el motivo no es que el espacio televisivo se termine para siempre, sino por otra razón muy diferente.

| Telecinco

Emma García llora la despedida de Torito

Desde luego, a los espectadores de Viva la Vida ya les parecía extraño que Torito no apareciese desde hacía varios fines de semana. Lo cierto es que el periodista lleva desaparecido un tiempo y, por esta razón, ha preocupado a sus fans.

Pero no hay nada que temer, Torito se encuentra bien. Simplemente, el mallorquín ha escapado del espacio por una serie de rifirrafes que ha tenido con Raúl Prieto.

Lo cierto es que el colaborador tenía una conexión especial con el resto de tertulianos. Pero esto no ha impedido que abandone su puesto de trabajo por su mala relación con su jefe.

Torito no ha dudado en explicar el motivo de su desaparición mucho antes de la cancelación definitiva de Viva la Vida. "Básicamente, me fui por desencuentros con Raúl Prieto, quería reducirme aún más la sección, cuando ya duraba muy poco", decía.

Así es, fuentes cercanas a La Razón señalan que Raúl Prieto "no veía con buenos ojos la sección de Torito, y la fue acortando hasta dejarla resumida a unos minutos". Por lo que esta situación habría acabado cansando al reportero y habría decidido marcharse del espacio antes de lo previsto.

Tras la decepción de Emma García, el mallorquín ha indicado que su pequeña sección "funcionaba en audiencia desde el 2017". Aun así, ha añadido que "no podía obligarle a que le gustara lo que yo hacía allí".

Pese a sus desencuentros con Raúl Prieto, Torito afirma que se siente "encantado" por haber abandonado el formato antes de finalizar para siempre. "El programa acabará definitivamente el 24 de julio, y yo me he ido un mes y pico antes", decía.

"Es como si hubiera adelantado las vacaciones. Así disfruto más de mi hijo. Ahora mismo me pillas durmiéndole para la siesta", bromeaba al respecto.

| Instagram @torito.quique

Emma García se entera del futuro profesional de Torito

Todo indica que Torito habría tomado una drástica decisión, pero, a su vez, favorecedora. Y es que los rifirrafes que tenía con Raúl Prieto eran cada vez más seguidos.

De esta manera, el reportero decidió cortar por lo sano esa época en la que fue feliz alguna vez. Para su desgracia, últimamente, no estaba pasando por un buen momento por los conflictos con Raúl Prieto y, además, por el escaso reconocimiento que le daban en el formato televisivo.

Pero no todo le ha ido mal a Torito, ya que no hay mal que por bien no venga, como dice el refrán. Y es que el mallorquín asegura que, a pesar de abandonar el programa, no le falta trabajo.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

"Muchos bolos de empresa para este verano y una colaboración en una serie de HBO", decía emocionado. Pero respecto al mundo de la televisión afirma que "se olvida hasta septiembre".

"Pero en agosto llamaré a las productoras a ver quien me da trabajo", señalaba entre risas.

De momento, Emma García puede estar tranquila porque su amigo Torito no tiene de qué preocuparse, ya que todo apunta a que tiene la situación bastante controlada pese a las circunstancias.

Sin duda, esperemos que Emma García también tenga suerte y pueda encontrar futuros proyectos en los que ocupar ese vacío que le va a dejar su querido Viva la Vida.