Emma García regresa a Telecinco para destapar el motivo real del divorcio de Makoke

Emma García ha vuelto a la cadena que le convirtió en una estrella, los espectadores le echaban de menos y ella ha cumplido su promesa. Ha regresado a un programa muy diferente, está muy cambiada, pero se nota que no ha perdido ni una gota de profesionalidad. Prueba de ello es lo primero que ha hecho: destapar el verdadero motivo de la separación entre Kiko Matamoros y Makoke.

Emma García ha entrevistado a la modelo porque entiende que su visión es fundamental para comprender lo que le sucede a Tamara Falcó. Ella, según la opinión de la presentadora, ha vivido una infidelidad desde dentro y desde fuera, por eso tiene autoridad. La andaluza ha cortado en seco a García y le ha recordado que ella nunca ha sido desleal, solo tuvo un error.

| Instagram

Emma ha escuchado atentamente a su tertuliana y, haciendo gala de la destreza que le caracteriza, ha descubierto dos exclusivas. Por un lado que ha roto con su novio, aquel empresario que vivía en Ibiza y que le robó el corazón hace dos años. También ha logrado averiguar por qué decidió separarse de Kiko Matamoros, su segundo exmarido y padre de su hija Ana.

“Oye yo no he sido infiel, yo tuve un tonteo, una cosa, pero no fue una infidelidad”, ha declarado entre risas. “Las imágenes que salieron mías estábamos en la playa con más gente y ahí no nos tocábamos ni un pelo. Me dijeron que había imágenes y yo me quería morir, lo pasas realmente mal, en mi familia fue duro y me llamaron todos”.

Emma ha logrado que Makoke hable abiertamente de la supuesta infidelidad que tuvo en el pasado. Es la primera vez que trata en público este tema tan delicado y García ha conseguido que sea completamente sincera.

“Es muy desagradable, de las peores cosas que me han pasado, pero no fue a ningún psicólogo porque yo estaba tranquila. Mis imágenes no fueron nada, lo que pasa es que a mí me pasó esto a los 10 años de matrimonio y tuvimos una crisis. Fue una crisis, no rompimos porque solo duró un mes, en mi matrimonio todo era así”.

Emma García descubre que la relación se ha roto

Emma, gracias a la habilidad que le ha convertido en una estrella, ha descubierto que Makoke vuelve a ser una mujer soltera. García se ha quedado de piedra porque no sabía absolutamente nada, solo lo ha intuido cuando se han reencontrado.

“No sigo con él, no quiero hablar porque me voy a poner a llorar y yo le adoro. Las cosas empiezan porque tienen que acabar, no lo sabía nadie y casi no lo sé ni yo. No lo sabe nadie solamente lo has descubierto tú porque eres bruja”, le ha dicho a la comunicadora.

| Mediaset

García ha descubierto cómo se encuentra la de Málaga después de su última ruptura, es la primera periodista en tratar el tema. Ha regresado a Telecinco con más fuerza que nunca, cambiada porque su nuevo programa es diferente, pero con mucha energía. La exmujer de Kiko Matamoros ha reconocido que ya no está con su novio, aunque le desea lo mejor.

“He sido muy feliz, hemos estado dos años, menos un paréntesis de dos meses, pero con él he tocado el cielo. Ha sido muy reciente y sabía que me ibais a preguntar, pensaba deciros que todo bien, pero no puedo mentir. Ha habido motivos, pero no los quiero decir por él porque yo le quiero mucho y seremos amigos siempre, esta semana nos veremos”.

Emma García, muda al enterarse de la verdad

Emma ha hablado con su colaboradora, quien se ha sincerado como nunca antes lo había hecho. Gracias a la destreza de García ha salido a la luz una auténtica exclusiva. El público ya sabe por qué Matamoros perdió a su segunda mujer.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

“Cuando me llamó la directora y me preguntó por los vídeos yo fui muy clara, el detonante de mi separación no fue por mis vídeos. Fue una extorsión, ese fue el punto y final por el que yo me separé, por una extorsión de una chica hacia él. Nunca lo había contado y espero que nadie se moleste, pero eso fue lo que pasó”

García se ha comprometido con sus espectadores a llegar hasta el final de este asunto, sabe que es un buen tema y quiere tratarlo. “Voy a decir una cosa, vamos a tener una mesa de actualidad hablando de estas extorsiones. Personas que quieren conseguir dinero, sobre todo con famosos”, ha explicado.