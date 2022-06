Emma García admite su mal momento después de formalizarse la separación

Emma García se ha armado de valor para informar sobre lo que está sucediendo en su programa: una de sus colaboradoras ha desaparecido. Estamos hablando de Ana María Aldón, quien está atravesando una crisis personal que ha preocupado a los suyos. Muchos periodistas piensan que más pronto que tarde admitirá que ha roto su matrimonio con José Ortega Cano.

Emma García reconoce que está atravesando un mal momento, está preocupada por su tertuliana porque no sabe nada de ella. Ha desconectado el teléfono y ningún director de Telecinco ha podido saber cómo se encuentra, pero sí con quién. La diseñadora ha formalizado su separación física de Ortega Cano marchándose a Cádiz, su ciudad natal, para alejarse del ruido mediático.

Emma ha anunciado que la separación es un hecho, al menos físico, y que su colaboradora “ha tocado fondo”. Los espectadores también están preocupados por ella, pues es un rostro bastante querido que siempre ha hablado desde el corazón. Sus problemas con el torero empezaron hace mucho tiempo, pero ha estado callada y negando la mayor.

Emma se dio cuenta de que Ana María no estaba bien y se interesó por su estado de ánimo, fue entonces cuando estalló la bomba.

La andaluza desveló en Viva la Vida que su matrimonio no atravesaba un buen momento, aunque no quería hablar de crisis. Desde ese momento la situación ha empeorado y actualmente podemos afirmar que están separados: ella está en Cádiz y él en Madrid.

Emma García sabe que Viva la Vida terminará en las próximas semanas y necesita generar buen contenido antes del último programa. Es importante que la mujer de José Ortega Cano reaparezca, pues este gesto hará que la presentadora registre un buen dato de audiencia.

Sin embargo, para ella lo más importante es que Ana María se recupere y que le confirme a alguien que está fuera de peligro.

Emma García está preocupada: “No sabemos nada”

Emma está atravesando un mal momento, pues siente un gran aprecio hacia su tertuliana y quiere saber cómo se encuentra. “No ha contestado a los mensajes, no sabemos nada de ella y no ha hablado directamente con la dirección”. La vasca ha intentado ponerse en contacto con Ana María, pero no lo ha conseguido y está realmente sorprendida.

“Su teléfono lleva apagado desde hace días. Le mandé un mensaje preguntándole si estaba bien. Siempre me contesta inmediatamente y esta vez no me ha contestado”, ha explicado en Viva la Vida.

García entiende que la mujer de Ortega Cano quiera descansar, pero le ha pedido que contacte con alguien para saber cómo se encuentra. Según la revista Semana, el torero estado en una gestoría tramitando unos asuntos, gesto que ha hecho saltar todas las alarmas. Algunos periodistas han puesto encima de la mesa la posibilidad de que estén tramitando el divorcio, pero todo son teorías.

La presentadora no sabe nada de este asunto, pero ha confirmado que el matrimonio en estos momentos está separado físicamente. Aldón se ha marchado con su hijo a Cádiz y nadie sabe cuando va a regresar.

Emma García cuenta la verdad

Emma ha compartido la única información que tiene con el público para intentar que la situación no se descontrole. “Sí que sabemos que Ana María no se encuentra con Ortega Cano. Me extraña y me preocupa que ella no haya llamado para decir qué le pasa”, declara en un tono muy serio.

García tiene muy buena relación con la diseñadora y quizá pueda hablar con ella antes de que sea demasiado tarde. Algunos medios ya están dando por cierto algunos rumores que no le hacen bien a nadie y es necesario que ofrezca explicaciones. El torero supuestamente le ha pedido que deje la televisión, pero ella tiene muchas capacidades y sería una lástima que lo hiciera.