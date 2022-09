Emilio Aragón descubre que su otro hijo tiene una vida oculta

Emilio Aragón cosechó un gran éxito en los años 90 cuando llegó a las pantallas de televisión una serie tan icónica como Médico de familia.

La serie producida por Globomedia obtuvo una audiencia espectacular y en parte fue debida por los actores que componían el elenco de la ficción de Telecinco. Uno de los personajes más inolvidables que recordamos es el de Chechu, uno de los hijos de Emilio Aragón en aquella serie.

Por aquel entonces, Aaron Guerrero era tan solo un niño y su personaje de Chechu lo catapultó a la fama. Además, años después, el joven también era reconocido por su trabajo en Ana y los 7 en el que estuvo varias temporadas trabajando.

Emilio Aragón se entera, al fin, de la vida oculta del joven

Lo cierto es que la carrera de Aaron Guerrero no fue fácil. Después de saborear las mieles de la fama, empezaron a no llamarle para trabajar en televisión según iba cumpliendo años.

El caso es que tras un año sin recibir ningún tipo de oferta, el famoso Chechu de Médico de familia decidió abrir su primer restaurante. Ahora ya cuenta con siete locales en Madrid y hace nada que tiene su propio vino.

| Europa Press

Además, el joven de 35 años, está casado con Salomé Gadea y tiene un hijo de cuatro, al que espera darle un bebé muy pronto.

Aaron Guerrero ha charlado con ABC y se ha abierto un canal desvelando qué espera de su vida lejos de los focos de la televisión.

'Chechu', de Médico de familia, es un hombre de éxito a sus 35 años

"Con 22 años, tras terminar la serie con Ana Obregón, pasó más de un año sin que realmente surgiera ninguna oferta atractiva para otro rodaje".

| GTRES

"Yo me había preparado en interpretación y sobre todo en doblaje, pero siempre me gustó el mundo de la cocina y sobre todo del vino por eso cuando estaba cansado de esperar opté por abrir mi primer negocio y desde el principio me fue muy bien", explica Guerrero su situación.

Sobre cómo pudo abrir su primer negocio hostelero, el joven confiesa que tiró de sus ahorros e invirtió parte de lo que había ganado en televisión.

"No es que haya sido especialmente una hormiguita porque me gusta disfrutar de la vida, pero he gastado con cabeza y he ahorrado lo suficiente para poder cumplir mis sueños", desvelaba.

El joven empresario confiesa si mantiene relación con Emilio Aragón

Para los que piensan que es un juguete roto, Aaron lo tiene claro. "Los doce años que he trabajado como actor solo me han servido para tener buenas experiencias y encima lo que he ganado me ha permitido comenzar mi carrera como empresario. También me ha abierto muchas puertas y entrevistas que han permitido dar visibilidad a mis proyectos".

Preguntado por si tiene contacto con su padre en la ficción, así se refiere a la relación que tiene con Emilio Aragón. "Tengo contacto con él a través de los 'WhatsApp' de grupo. Ahí solemos felicitarnos las fiestas y comentamos muchas cosas o nos animamos cuando alguien lanza algún proyecto".

| GTRES

"Es verdad que muchas veces queremos quedar, pero suele ser complicado porque todos andamos muy liados", lamenta.

Además, su confesión sobre los numerosos locales de hostelería que posee ha dejado sin palabras a su padre en la ficción. "Nos llamamos grupo Mimosa, son tres restaurantes italianos, tres cervecerías y un andaluz, La Malaje. Mi último proyecto ha sido lanzar un vino, Cayetana", decía orgulloso.

Por otro lado, este admite que se le cae la baba con su hijo de cuatro años, pero tiene unas galas locas de darle un hermano.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión

"Me gustaría que tuviera otro hermanito porque yo tengo una relación buenísima con el mío", concluía la entrevista.