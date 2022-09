Eli, la soltera que casi arruina su cita de First Dates por culpa de su ropa interior

First Dates sigue su incansable camino para encontrar medias naranjas entre todos aquellos españoles con el corazón solo o roto. El programa que diariamente presenta Carlos Sobera no deja de sorprender a la audiencia con sus nuevas ideas y propuestas para los espectadores enamorados.

Pese a que la mecánica del espacio siempre es la misma, First Dates introduce alicientes que ayudan a poner un poco de salsa y humor a los encuentros. El restaurante más famoso de la televisión tiene un cometido a cumplir que es encontrar pareja. Si no lo consigue a la primera, algunas veces apuesta por la vuelta de algunos de sus comensales más decididos y les da una segunda oportunidad.

Eli vuelve a First Dates para encontrar al amor de su vida

Eli es una mujer de que llegaba por segunda vez a First Dates buscando un hombre "tipo Richard Gere". Di que sí, Eli.

First Dates le jugó una broma y al principio la quiso emparejar con el mismo hombre que ya rechazó en la anterior cita. Ella le tiraba los tejos a Carlos Sobera, "más guapo al natural que en la tele", hasta que llegó su pretendiente, Ernesto

Se trata de un comercial jubilado de 63 años, con fama de conquistador e infiel, pero sin serlo en realidad. Se puso nervioso nada más conocer a Eli. Ella, bastante segura de sí misma y con las cosas claras, ya empezaba intimidando un poco a Ernesto, más tímido y comedido.

La conexión entre ellos no acababa de producirse. Él le lanzaba algunas bromas que Eli no entendía, ella lo interrumpía constantemente cuando Ernesto quería contar algo... La cosa avanzaba a trompicones y con muchas reservas por parte de ambos.

No obstante, milagros más inesperados se han producido en First Dates.

Eli da la muestra clara de lo que espera realmente de Ernesto

Eli no acababa de encontrar su sitio en la cena. Despistó a su partenaire con la mayonesa (que se come a cucharadas), el sabor de los platos u otras excusas para no hablar de lo realmente importante. ¿Qué busca en una relación de pareja? ¿Cómo es su hombre ideal? ¿Tiene ganas de empezar una relación con alguien?

Ernesto estaba desesperado, "uno viene aquí a cenar y a pasar un buen rato. Insatisfacción por la cena, porque no cogía nada... no sé, no me ha gustado nada".

"A ver, cariño, me habías preguntado que espero del amor, ¿no? Pues que cuando me mire, sienta aquello... ¡Ay!. Ernesto, con otra de sus bromas innecesarias le pregunta ¿Aunque tenga gafas? Y la magia volvía a resquebrajarse por la mitad.

En realidad, se trataba de dos sentidos del humor distintos, que no encajaban, para nada. Además, era evidente la falta de química física entre ambos, pero el broche final, lo puso el comentario de Eli.

"Me compré unos tangas y unos me los tuve que cortar porque me apretaban y este que pensaba que era más... me está ardiendo el culo, ¡me aprieta tanto!...

Ernesto se quedó a cuadros y esta muestra de mal gusto fue la gota que colmó el vaso. "Yo estaba dispuesto a pagar la cena de ella, pero la he visto tan falsa que ni siquiera por caballerosidad. Ni como amiga, ni como amor".

Ambos coincidieron en su decisión final en que no ha habido "feeling, atracción, ni lo que hace falta para empezar una relación". Ella sigue empecinada en conquistar a Carlos Sobera o incluso a Gere. "Tiro para arriba, que para abajo ya he tirado suficiente en la vida".