Elena Tablada, en manos de profesionales después de divorciarse del padre de su hija

Elena Tablada ha vivido un verano repleto de cambios inesperados. La influencer y empresaria empezaba el periodo vacacional como flamante esposa de Javier Ungría y lo terminaba como una mujer divorciada.

La noticia sorprendía a todo el mundo, pues ambos tienen una hija en común, Camila, que tiene dos años y medio. Tampoco han trascendido las causas de esta separación que algunos apuntan a que podría no ser definitiva.

Fue ella la que, ante los rumores cada vez más insistentes, publicó un comunicando asegurando que Ungría y ella se habían dado un tiempo. También apuntaba que ella siempre pondría a sus hijas por delante cualquier otra cosa (tiene una niña ya adolescente con David Bisbal).

Tras esto, puso rumbo a Ibiza, donde se refugió en brazos de otro hombre. Empezaron las especulaciones habituales, pero resultó ser un buen amigo de toda la vida que la consoló y ayudó en estos primeros momentos de revuelo.

Cuando parecía que la vida de Elena ya no podía dar más vuelcos antes de la llegada definitiva de otoño, ahora nos vuelve a sorprender.

Elena Tablada se recupera de una intervención quirúrgica

Elena Tablada siempre ha estado muy pendiente de su cuerpo. Ha querido sentirse bella en todo momento, incluso tras los embarazos de sus dos hijas. Así pues, cuando ha cogido unos kilos de más siempre ha puesto remedio rápido con dieta y ejercicio.

Tampoco le ha costado someterse a algún tratamiento o intervención estética para mejorar lo que no le gusta de su cuerpo.

Ahora mismo, Elena Tablada se encuentra en una nueva fase vital. Recientemente separada, vive con la máxima que dice que año nuevo, vida nueva pero extrapolado a septiembre. Sería algo así como curso nuevo, vida nueva.

Es por ello que ella misma ha confirmado en su cuenta de Instagram que acabar de pasar por quirófano.

"I did it (lo hice)", explica. Se refiere a una mastopexia o, lo que es lo mismo, mejorar el aspecto del pecho, elevándolo y eliminando la piel sobrante para darle un aspecto vital y juvenil.

"Mucho me lo pensé, pero al final de la vida solo te arrepientes de las cosas que no haces para sentirte mejor contigo mismo". Tablada asegura que "con mi estatura nunca me sentí cómoda con el tamaño de pecho que tenía. Estoy feliz de haber recuperado mis formas iniciales".

Así pues, además de realzar el contorno, Elena se ha reducido el tamaño de sus senos y ahora está en la fase más dolorosa de la intervención, el postoperatorio. "Me he sentido muy bien, tanto antes de la operación como después. Luego están mis amigos que son impagables, me estuvieron acompañando todo el rato".

La influencer asegura que ya ve la diferencia: "está mucho más deshinchado y el tamaño que me gusta a mi".

Tablada se distrae como puede tras su nueva situación

La separación de Elena Tablada y Javier Ungría está siendo bastante pacífica. Ella no ha hecho más declaraciones y él ha respondido con educación y con evasivas cuando se le ha preguntado por el tema.

Tablada ha seguido con su actividad habitual en las redes sociales. Ahora tiene más tiempo para dedicar a sus hobbies y actividades de ocio. Hace poco aseguraba que una de las cosas que más le gusta es "poner las cosas lindas".

Acompañaba su mensaje con un vídeo en el que se la ve empapelando las paredes de su baño con un divertido papel de árboles y flamencos. También sigue lanzando mensajes de cariño hacia su pequeña y ha recuperado también sus rutinas de gimnasio y tratamientos variados para reafirmar la piel y mantenerse en forma.