Elena Tablada habla de su nuevo amor después de confesar el lado difícil del embarazo

Elena Tablada ha tomado las riendas de su vida después de un nuevo fracaso sentimental que no ha tardado en hacerse público. Pensaba que Javier Ungría era el hombre de su vida, pero se ha dado cuenta de que estaba equivocada. Hace una semana confirmó que había iniciado los trámites de separación y los expertos aseguran que se avecinan tiempos convulsos.

Elena Tablada ha encontrado una solución perfecta para superar la ruptura: se está apoyando en su familia y amigos, no la dejan sola. Según ha salido publicado, se ha trasladado a una zona de playa para intentar alejarse del ruido mediático. Los consejos de su entorno están funcionando, de hecho se ha dado cuenta de quién es su verdadero amor: ella misma.

| EP

Elena ha hablado de sus nuevos sentimientos y sus palabras demuestran que ha aprendido una gran lección: ahora se quiere mucho más. “Enamórate de ti, de la vida y luego de quién tú quieras”, ha escrito la diseñadora en su cuenta de Instagram. Siempre ha usado las redes para desvelar sus sentimientos, como por ejemplo cuando explicó lo de su embarazo.

Elena se ha rodeado de una comunidad perfecta y tiene mucha confianza con sus seguidores porque siempre se muestra muy cercana. Cuando se quedó embarazada de Javier explicó que no todo era bonito, había una parte delicada que también quería sacar a la luz. Haciendo gala de la naturalidad que le caracteriza, dio explicaciones antes de que llegaran los rumores.

"Desde que me quedé embarazada mis costillas me ponen muchos problemas. El lunes metiendo a Camila en la sillita me debía pensar que era contorsionista e hice una torsión que me dejó hasta sin respiración. Eso por creerme que puedo con todo”, escribió en su cuenta de Instagram.

Tablada ha demostrado que siempre está a la altura de las circunstancias y dispuesta a contar la verdad. Muchos periodistas quieren hablar con ella porque saben que no ocultará lo que ha sucedido.

| La Noticia Digital

Elena Tablada ha iniciado los trámites en silencio

Elena lleva mucho tiempo recibiendo críticas porque su relación con David Bisbal, padre de su primera hija, no le dejó en buen lugar. El cantante tiene bastante seguidores y todos se unieron para sacar a la luz el supuesto lado oscuro de la empresaria. Sin embargo, el tiempo ha jugado a su favor y el público se ha dado cuenta de que no es tan mala como otros quieren dar a entender.

Tablada podría haber ganado mucho dinero hablando de su primer exmarido, pero eligió otro camino para evitar a sus detractores. Más adelante se volvió a enamorar y ha estado una temporada en un segundo plano, aunque ha vuelto con fuerza. Lo importante es que se ha dado cuenta de que su nuevo amor es ella misma, por eso se tiene que cuidar tanto.

La diseñadora ha hablado con sus abogados para empezar la separación y varios medios están intentando contactar con ella. Pero los esfuerzos no servirán de nada porque ha llegado a un acuerdo con Javier: ninguno dará detalles comprometidos. Tienen familia en común y saben que lo primordial es proteger a los pequeños de la casa.

Elena Tablada prefiere marcharse de casa un tiempo

Elena sabe que lo último que necesita es pensar, por eso ha dejado su vivienda habitual para disfrutar del mar y de sus amigos. “La vitamina que todo lo cura cuando navegas como debes: entre sal, amigos y risas”, escribió en sus redes. Con Javier ha vivido momentos importantes, por ejemplo el delicado embarazo, y se niega a tener un mal recuerdo suyo.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

“Estamos todos bien, nos llevamos bien y estamos fenomenal. Sí, de momento vamos a darnos un tiempo, pero por ahora estamos así y estamos bien”, ha comentado Javier Ungría. Para él es importante dejar claro que no hay ningún problema serio encima de la mesa.