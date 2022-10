Elena Huelva se reúne con Sara Carbonero y desvelan cómo va el nuevo tratamiento

Elena Huelva hace tiempo que comenzó a compartir su lucha contra el sarcoma de Ewing y la joven se ha vuelto muy popular. Actualmente, acumula más de 450k seguidores en su cuenta de Instagram. Y gracias a ello, Elena ha podido conocer a gente que se ha convertido en pilares fundamentales para ella, como es el caso de Sara Carbonero.

Cuando la periodista conoció la historia de Elena Huelva no dudó en ponerse en contacto con ella. Y desde entonces han formado una bonita amistad donde ambas son un apoyo para la otra. El optimismo y la fuerza que plasma Elena en cada una de sus emocionantes publicaciones han sido lo que le ha hecho conectar con el público.

Elena Huelva actualiza su estado

Hace solo unas semanas, la joven se daba un baño de masas en Madrid. Elena Huelva acudía a la gala ELLE Cáncer Bal, donde fue galardonada con el ELLE Hope Award:

"Gracias por esta gala tan necesaria, porque se necesita más visibilidad para esta enfermedad. Para que por fin haya una cura", agradeció en su discurso tras recoger el galardón.

| GTRES

Además, en dicha gala pudo conocer en persona a Ana Obregón, con la que también ha intercambiado varios mensajes en redes sociales. Y finalmente pudieron fundirse en un abrazo, además la actriz le dedicó unas emotivas palabras:

"Elena, te quiero. Eres una luchadora, ella tiene el mismo cáncer que Aless, quiero pedir un aplauso para ella", comentó la presentadora.

Hace unas horas la joven subía a su cuenta de Instagram una actualización de su estado, donde contaba cómo se encontraba. Además, revelaba el motivo de su ausencia en redes:

"Estos días no he estado muy bien, no han sido precisamente muy buenos días. Por eso también mi ausencia por aquí…pero hoy ya, estoy mejor", empezaba así el texto.

Elena siempre ha sido muy transparente con sus seguidores y siempre ha contado cómo era la realidad de la situación. La joven confirmaba así que había tenido que dejar la quimio porque no estaba dando los resultados esperados:

"Respecto a los tratamientos y la quimio con la que estaba, la he tenido que dejar porque no estaba funcionando y la enfermedad ha crecido", confesaba.



"Los niveles de plaquetas, sangre y defensas están muy bien, muy altitos. Por lo tanto ya estoy para empezar un nuevo tratamiento, sobre eso sabré algo más el lunes", revelaba a través de Instagram.

La gran amistad entre Elena Huelva y Sara

Pero si hay una amistad que verdaderamente ha sorprendido a todos, es la de Sara y Elena. Desde hace meses su relación ha sido cada vez más fuerte, y ha ido más allá de las redes sociales. Es más que habitual verlas compartir tiempo juntas en Madrid, donde aprovechan para salir a pasear o ir a conciertos.

La periodista sabe muy bien cómo es la situación que atraviesa la joven. La periodista anunció en 2019 que finalmente había ganado la batalla al cáncer de ovarios.

En los últimos meses, la ex de Iker Casillas ha compartido momentos de lo más bonitos junto a Elena. Y le ha dedicado unas palabras de admiración y cariño difíciles de olvidar.

| Instagram @saracarbonero

Por ello, Elena Huelva no dudó en pasar la noche de ayer junto a Sara en Sevilla. Sara subía anoche una bonita storie donde aparecía Elena junto a Raque Perea paseando por las calles de la ciudad. Sin duda alguna, un reencuentro de lo más bonito, donde habrán compartido muchas confidencias.