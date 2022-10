Elena Huelva confiesa con quién vive desde que su salud ha cambiado drásticamente

Elena Huelva está de plena actualidad porque ha compartido con sus seguidores las novedades de su estado de salud. Lamentablemente la pauta que estaba siguiendo no ha funcionado, pero ella tiene mucha fuerza y ha cambiado de tratamiento. Está muy esperanzada, tanto que ha explicado en redes sociales todos los detalles de la nueva medicación.

Elena Huelva es la influencer más querida del momento porque ha encontrado la clave del éxito: es totalmente trasparente. En ningún momento ha maquillado la realidad y siempre cuenta lo que le está pasando, aunque sean malas noticias. Estuvo unos días ausentes porque estaba centrada en unas pruebas médicas y ahora ha reaparecido para destapar la verdad.

Elena ha explicado que los resultados de su último PET “no fueron buenos”, aunque ya ha encontrado una nueva solución. Los médicos han encontrado una fórmula que puede ayudar a su proceso de recuperación y llegarán hasta el final. Mientras tanto Huelva solo puede esperar y ser paciente, pero lo importante es que no recorrerá este camino sola.

Elena ha desvelado en su cuenta de Instagram con quién vive: con un perro de color marrón que se ha convertido en su gran compañero. Ha pasado el sábado 29 de octubre viendo una película con él, aunque también estaba su inseparable hermana. La familia al completo está muy esperanzada, pues todos saben que la influencer es más fuerte que cualquier enfermedad.

Huelva se ha ganado el cariño y el respeto de todos, de hecho su presencia en las redes resulta imprescindible. Muchas personas que están luchando contra el cáncer siguen su ejemplo porque su espíritu de superación es digno de admirar. Su salud ha vuelto a cambiar, pero ella tiene claro que todo volverá a la normalidad y que no parará hasta conseguirlo.

Elena Huelva ha conseguido lo imposible

Elena vive con su perro, con sus padres y con su hermana, todos están muy pendientes de su evolución, pero no son los únicos. Una infinidad de rostros conocidos se han acercado a ella, como por ejemplo Sara Carbonero o Manuel Carrasco. Lo que más ha llamado la atención es que Ana Obregón ha salido de su domicilio para apoyar a la joven.

Huelva ha recibido un premio muy importante y en la fiesta posterior ha coincidido con Ana, quien llevaba un tiempo encerrada. La actriz acaba de perder a su padre, una muerte que se suma a la infinidad de golpes que ha recibido últimamente. Pero Obregón sabe que si Elena puede seguir caminando ella también, se ha convertido en su fuente de inspiración.

La joven ha escrito un libro brillante titulado Mis ganas ganan: nadie nos ha prometido un mañana, vive el presente. Es una obra muy vendida y los expertos aseguran que su calidad literaria es estupenda, Huelva tiene mucho talento. La escritora se ha ganado a pulso ser un rostro tan relevante, por eso la prensa habla siempre tan bien de ella.

Elena Huelva luchará hasta el final

Elena ha sido la primera en contar que los médicos no le habían dado buenas noticias, pero ha dejado claro una cosa importante. Los resultados de las últimas pruebas no le van a condicionar porque ella quiere vivir el presente y no pensar en el futuro. Lucha por el mañana, pero no deja que la adversidad le robe la sonrisa y eso es algo realmente complicado.

Huelva lleva la alegría por bandera y eso es lo más admirable de su vida: no deja que nada le impida ser feliz. Gracias a ellas muchos pacientes se han salvado, pues el estado de ánimo es fundamental durante el proceso. Ha hecho historia y pronto escribirá un bonito final: el de su recuperación, todos saben que pronto solucionará sus problemas.