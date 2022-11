Elena Huelva confiesa cómo huye del dolor durante su enfermedad

Elena Huelva ha compartido con todos sus seguidores la ayuda que los médicos han encontrado para calmar su calvario en su complicada lucha contra su dolencia.

Hace ya cuatro años que a Elena le diagnosticaron su cáncer. Y aunque en un principio le aseguraron que el tratamiento tan solo iba a durar un año, todo apunta a que todavía no va a ver la luz al final del túnel.

| GTRES

Pero, a pesar de los contratiempos que ha sufrido en estos años, Elena Huelva no está dispuesta a tirar la toalla. Y así lo demuestra día tras día con su ya conocido lema: "mis ganas, ganan".

Hace apenas unas horas, la joven acudió a su cuenta de Twitter para contar las novedades que hay en relación con su molestia. Y es que, a pesar de que le ha salido algo de pelo, ha dejado muy claro que "no es una buena noticia" para su salud.

"Es que ojalá no me estuviera saliendo porque eso significaría que sigo con la quimio de antes y eso también significaría que me estaba funcionando y curándome del cáncer, pero no. Tuve que cambiar de quimio", aseguró a continuación.

Unos días antes de estas palabras, Elena Huelva confesó a través de su perfil de Instagram que no está pasando por un buen momento.

Elena Huelva está pasando por un mal momento

Elena ha reconocido a través de su cuenta de Instagram que no está pasando por uno de sus mejores momentos. Este domingo 13 de noviembre, la influencer compartió con sus casi 500.000 seguidores de Instagram una dura reflexión acerca de su cáncer.

Junto a unas imágenes de ella en un bonito atardecer, ha asegurado que está pasando por una de las etapas más complicadas de su vida.

| Instagram: @elenahuelva02

"Estoy en un momento de mi vida muy difícil y eso que he estado en muchos, pero esta vez se supera de difícil. Y es que, aun así, no me pienso rendir. La vida me ha hecho ser fuerte. Ojalá no hubiera sido así, pero también regala estos atardeceres que te llenan de luz".

Además, Elena Huelva no ha tenido ningún problema en compartir con sus followers lo que han encontrado los médicos para paliar su sufrimiento. Durante este mismo fin de semana, ha publicado en las historias de esta red social una imagen muy significativa.

En ella, podemos ver que en su brazo lleva puesto un parche de fentalino. "Estas pegatinas son parches de fentalino, como la morfina, para controlarme el dolor. Llevo con ellos unas semanas, me los tengo que cambiar cada par de días", ha explicado a través de un texto.

Y aunque es un buen remedio para calmar el tormento del sarcoma de Ewing, en ocasiones no terminan de funcionar. Por eso, tal y como ha contado ella misma, hay veces en las que tiene que acudir a medicamentos más fuertes.

"Bendita morfina que me controla el dolor cuando no lo controlan los parches", ha publicado Elena Huelva en su cuenta de Twitter.

| Instagram: @elenahuelva02

Como era de esperar, las últimas publicaciones que ha compartido Elena Huelva en sus redes sociales no han tardado en llenarse de mensajes de apoyo.

"Ojalá cada apoyo en redes se transformara en una dosis de inmunoterapia que te ayudase… ¡Qué difícil es llegar a alguien de esta manera y que fácil lo haces tú! Estamos todos contigo", ha escrito uno de sus seguidores.

"Qué injusto que te estén tocando vivir estos momentos tan complicados. Ojalá se pudiese compartir el dolor y te quitásemos un poquito de tu carga. Estamos contigo de la mano, te mando mucho amor", ha lamentado otro usuario de las redes sociales.