Elena Huelva cambia de tratamiento y anuncia que dará el paso final

Elena Huelva lleva demasiado tiempo luchando contra el cáncer, pero siempre mantiene la misma actitud. Su espíritu de superación le ha convertido en la influencer más importante del momento, pero también en una persona muy querida. Padece una enfermedad llamada sarcoma de Ewing y comparte todos los secretos de esta anomalía en las redes sociales.

Elena Huelva no va a rendirse y justo eso es lo que le hace más fuerte, por eso hay tantas personas que siguen sus pasos. Es un referente para todos, no solo para las personas que están enfermas, pues ha demostrado que no hay nada imposible. Las últimas pruebas médicas que se ha hecho no han salido cómo ella pensaba, pero seguirá caminando.

| Instagram: @elenahuelva02

Elena ha anunciado que los médicos han encontrado un nuevo tratamiento, confía en ellos y va a hacer una nueva apuesta. De momento no ha entrado en detalles, pero ha prometido que contará todo lo que sabe cuando reúna la información suficiente. Sus ganas de luchar le han acercado a personalidades tan conocidas como Manuel Carrasco o Sara Carbonero.

Elena se ha convertido en una gran estrella, pero no ha perdido su norte y aprovecha su fama para causas bastante útiles. Su presencia en las redes es fundamental, pues muchos enfermos de cáncer consumen su contenido para intentar animarse. No hay nadie mejor que ella para demostrar que nada es imposible y está dispuesta a hacer cualquier cosa para sonreír.

Huelva ha hecho acto de presencia en una entrega de premios, pues le han entregado un galardón muy importante. La labor que está haciendo es fundamental y ningún quiere dejar pasar la oportunidad de felicitarla por su gran esfuerzo. Recientemente ha roto su silencio para compartir sus novedades médicas: no son buenas noticias, dará el paso final.

Elena Huelva cuenta la verdad

Elena tiene una conexión especial con sus seguidores, siente la necesidad de compartir su vida con ellos para sentirse acompañada. Sabe que no hay nadie mejor para paliar las malas noticias: el amor y el respeto que recibe son capaces de vencer cualquier cosa. Famosos del calibre de Sara Carbonero son los primeros en mandarle mensajes de apoyo.

“Ayer estuve un poco regulín, pero hoy estoy mejor y el viernes vuelvo al hospi para analítica. Sobre la quimio ya os contaré bien, pero ya os dije que los resultados del PET no fueron buenos”, ha empezado diciendo en su Instagram. Después ha anunciado que va a empezar una nueva pauta médica y lo mejor de todo es que está muy animada.

“Estoy aquí con mi hermana y os quiero contar que voy el viernes a analítica. El lunes me transfundieron sangre y habrá que esperar al viernes para ver cómo están los niveles porque las últimas pruebas no habían salido bien. Entonces estamos viendo para cambiar el tratamiento, en esas estamos”, ha desvelado en sus redes sociales.

Elena Huelva tiene algo muy importante

Elena cuenta con el apoyo de un ejército de seguidores que cada vez es más fuerte, pero eso no es todo. Su familia está pendiente de ella, no le dejan sola ni un segundo y están siguiendo el proceso muy de cerca. Tiene una relación especial con su hermana, son almas gemelas.

Huelva siempre está a la altura de las circunstancias, no hay nada imposible para ella. Bajo el lema “mis ganas ganan” ha conseguido lo imposible: sonreír ante la adversidad. Es admirable ver que no hay nada que pueda con ella, pronto superará sus problemas.