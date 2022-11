Elena Huelva alza la voz y dice basta: 'Me parece lamentable'

Elena Huelva vuelve a estar en el centro de atención. Si ya hace unos días su nombre acaparaba los titulares de algunos medios, ahora, con razón más. Y es que, recientemente, la joven anunció vía redes sociales una sorprendente noticia.

Allí fue donde confesó que le estaba empezando a crecer el pelo, posible resultado del nuevo tratamiento que acaba de empezar, el cual se le está haciendo cuesta arriba como ella misma reveló. "Ya sabéis que el lunes empecé una nueva quimio que me dejó ese mismo día muy pachucha, pero he de decir que de los efectos ya estoy bastante bien", decía.

No obstante, en esta ocasión, la razón por la que Elena Huelva es noticia es por otro muy diferente. Y es que la joven ha recurrido a las redes sociales, para denunciar una dura situación que ha vivido.

Elena Huelva estalla contra dos tiendas de ropa por un lamentable motivo

Estas últimas semanas no han sido las mejores para Elena Huelva. No solo la amiga de Sara Carbonero está pasando por un duro bache respecto a su estado de salud, sino que también, por si fuera poco, ha tenido que lidiar con una injusticia.

Justamente, la semana pasada, Elena Huelva se encontraba paseando por unas tiendas de ropa cuando tuvo que vivir una dura situación. Tal y como ella explicó en Twitter, le parecía lamentable lo mal que están adaptados los establecimientos porque no cabe una silla de ruedas.

"Cansada de cómo están organizadas las tiendas para las personas que van con silla de ruedas. (Pongo estos ejemplos porque son con las que me acaba de pasar) Parfois, Woman secret, o en realidad casi todas. No hay hueco para pasar por los pasillos y me parece lamentable", escribía.

Y es que como ella misma afirmó, en su caso va "en una silla porque me canso por culpa de la quimioterapia, pero da impotencia ver tantas tiendas igual".

Siguiendo esta misma línea, Elena Huelva protestó que los probadores tampoco están adaptados. "Muchas tiendas usan como almacén los que están adaptados a la movilidad reducida y también me parece alucinante. Dicen que, si lo necesitas, te quitan los burros de ropa, pero es un corte", decía.

Una situación que no le ha agradado en absoluto y que no ha tardado en denunciar en su cuenta de Twitter. Es preciso recordar que la joven se dio a conocer en la plataforma de Tiktok porque explicaba día tras día su experiencia con el cáncer que padece.

A partir de entonces, fue cuando empezó a utilizar diariamente sus redes sociales, lugar donde no solo explica cómo se encuentra respecto a su enfermedad, sino donde también cuenta infinidad de anécdotas que le suceden, como ha sido esta.

Evidentemente, nada más denunciar esta injusticia, recibió un gran apoyo por parte de todos sus seguidores incluso muchos mensajes de agradecimiento por darle visibilidad. "Gracias por hablar de ello, Elena. Hace mucha falta que se den cuenta de tanto a lo que no tenemos acceso...", decía un usuario.

Elena Huelva, premiada por dar visibilidad al cáncer

Desde luego, no es la primera vez que Elena Huelva da voz a este tipo de situaciones. De ahí que, el pasado 21 de octubre ganara el premio ELLE Hope Award, en el que se le reconoció su valentía y su lucha contra el cáncer.

"Gracias por esta gala tan necesaria, porque se necesita más visibilidad para esta enfermedad, para que por fin haya una cura", decía agradecida. Publicando una fotografía de ella posando orgullosa con el galardón que acababa de recibir, así se lo agradecía también a sus seguidores.

"Gracias de corazón por este premio, yo tan solo he hecho lo que sentía, y creo que debería de hacer, visibilizar", empezaba escribiendo.

