Elena Furiase descubre en qué ha invertido su madre la herencia de Lola Flores

Elena Furiase se ha convertido en una de las actrices más deseadas de la crónica social y los espectadores están encantados con ella. Ha tomado una decisión importante: no participar en el negocio del corazón y centrarse en su carrera artística. Está de plena actualidad porque acaba de dar a luz a su segundo bebé, pero prefiere no hacer declaraciones.

Elena Furiase podría haber ganado mucho dinero en alguna revista vendiendo las primas fotos de su hija, pero no lo ha hecho. Considera que es un tema demasiado privado y prefiere cerrar ciertas puertas para proteger a su familia antes de que sea tarde. Lola Flores le enseñó a desenvolverse con soltura delante de las cámaras y ella no es la única que ha aprendido la lección.

Elena entiende que Lola es un rostro emblemático dentro y fuera de España, así que es normal que existan muchas leyendas sobre ella. Se ha hablado mucho de su patrimonio, pero lo único cierto es que la artista tuvo bastantes problemas económicos. Lolita ha concedido una entrevista en Sábado Deluxe y ha explicado que lo único que tiene de su madre es un bonito recuerdo.

Elena sabe que su madre ha sido una de las primeras en heredar, pues tiene el mismo talento que Lola Flores y sabe aprovecharlo bien. Lo ha invertido en una carrera profesional que está creciendo como la espuma y cada vez recibe mejores críticas. Lolita probó suerte en el mundo de la música, pero enseguida se dio cuenta de que había nacido para la interpretación.

Furiase ha escuchado las declaraciones de Lolita y está muy orgullosa de ella porque ha hablado desde la más absoluta normalidad. “La herencia de mi madre es mi forma de ser, no lo material”, ha explicado en Sábado Deluxe. Ha usado todo este talento en un proyecto que está a punto de ver la luz y que promete hacer historia en la pequeña pantalla.

Elena Furiase comparte los recuerdos de Lola Flores

Elena siempre ha tenido claro que no es una chica normal, ella es famosa desde la cuna y el público conoce todos sus secretos. Afortunadamente no tiene nada que esconder, de hecho es uno de los rostros más emblemáticos de la prensa del corazón. Apenas concede entrevistas para hablar sobre su vida privada, por eso sus palabras están tan cotizadas.

Furiase comprende que su abuela ha hecho historia, por eso siempre que tiene ocasión comparte algunos de sus recuerdos. Los espectadores nunca terminan de conocer a la arista, conocida popularmente como la Faraona. Lolita ha explicado que una organización está preparando un museo para honrar su memoria, aunque ella no sabe mucho sobre el proyecto.

“Hay un proyecto de museo de Lola Flores, pero no sabía que ya estaba aprobado porque nadie me lo ha comunicado”. La hermana de Rosario ha concedido la entrevista más sincera de su carrera y ha dejado claro que el legado de la Faraona no es igual que el de Rocío Jurado. “No guardó sus pertenencias tan bien como Rocío Jurado, ella vivía el momento”.

Elena Furiase ha salido ganando en el reparto

Elena es consciente de que pertenece a una saga de artistas, pero ella ha heredado más: es una de las más talentosas del clan. De pequeña pasaba mucho tiempo con su abuela y quizá le haya servido para ser tan disciplinada. Gracias a su esfuerzo se ha convertido en una de las actrices más cotizadas del momento, todos quieren trabajar con ella.

Furiase ha recibido muchas ofertas y actualmente está barajando qué es lo mejor para su trayectoria. Está en un momento muy especial y no puede cometer ningún error. El terreno profesional también le sonríe, pues acaba de dar a luz a una niña preciosa.