Edurne y David de Gea, en el punto de mira por el insulto que demuestra la verdad

No cabe duda de que Edurne está viviendo una de sus mejores épocas después del susto que atravesó hace aproximadamente un mes. Y es que el pasado agosto, la cantante tuvo que cancelar de urgencia todos sus compromisos profesionales de su agenda por un problema de salud, relacionado con sus cuerdas vocales.

Sin embargo, tras pasar una dura época por su delicado estado de salud el cual le impidió realizar su gira, finalmente, Edurne ya puede decir alto y claro que está casi completamente recuperada.

Tanto es así, que ahora está a tope con su tour por España y dichosa porque acaba de estrenarse la nueva temporada de Got Talent. No obstante, aunque todo parece ir viento en popa, no todo está siendo color de rosa. Justamente, el pasado sábado, 17 de septiembre, se reveló un problema que lleva arrastrando desde hace años la madrileña.

Edurne da un golpe sobre la mesa y denuncia una seria situación

Es bien sabido que Edurne mantiene una relación sentimental con el futbolista David de Gea desde el año 2010. Además, se considera que es una de las parejas más consolidadas de nuestro país.

No obstante, después de una década juntos, en 2020 decidieron dar un paso más allá en su historia de amor. Y es que en ese mismo año anunciaron que estaban esperando su primer hijo juntos. Asimismo, en marzo de 2021, nació Yanay, su primera hija.

A partir de entonces, Edurne no para de actualizar en redes sociales cómo va creciendo la pequeña de la familia. Incluso en estas publicaciones no duda en confesar a los cuatro vientos que su pareja y su hija son la suerte de su vida.

Desde luego, aunque todo parece indicar que todo marcha a la perfección en la vida de la artista, lo cierto es que, ahora, se ha destapado una cruda realidad. El pasado sábado, 17 de septiembre, Edurne acudió el programa Déjate querer para recibir una visita muy especial de una admiradora suya, que tenía un mensaje para ella.

Además de esto, la madrileña concedió una entrevista de lo más emotiva porque se sinceró como nunca antes lo había hecho. Fue allí donde la cantante denunció públicamente las críticas que reciben las mujeres de los futbolistas por el simple hecho de serlo.

| Gtres

"Yo no me siento que soy la pareja de un futbolista. Para mí, David es una persona totalmente normal y hacemos vida como cualquier otra pareja", explicaba la intérprete de Amanecer.

Además, como ella misma confesó, también en varias ocasiones recibe insultos por redes sociales cuando el equipo de fútbol de su marido pierde. "Claro, cuando tiene un día bueno nadie se acuerda de mí. Es cosa del equipo el que ha ganado, y nadie suele decir que ‘gracias, Edurne’ cuando gana el Manchester", argumentaba contundente.

"El fútbol tiene mucho que hacer en el mundo del deporte con las mujeres. Nos tratan de ‘mujer de’, cuando tenemos vida propia. No se puede generalizar poniendo esa etiqueta", aseguraba.

De hecho, la misma Edurne confiesa que esta situación le cansa y considera que es "una falta de respeto que se siga haciendo".

| GTRES

Edurne se sincera sobre su maternidad

Por otro lado, aunque protagonizó este tenso momento al denunciar esa dura situación a la que está sometida día tras día, lo cierto es que Edurne también habló de su hija, Yanay.

Y es que Edurne ha confesado que su vida ha pegado un giro de 180º desde que se convirtió en madre primeriza, incluso también en su relación con el futbolista. "Antes era más fácil porque era independiente y tenía tres días y me iba, pero ahora con mi hija necesito más tiempo. Ahora me bloqueo en la agenda alguna semana y voy todos los meses a verle", explicaba sobre el poco tiempo que pasaba junto al madrileño.

"La maternidad me ha demostrado que soy capaz de cualquier cosa por mi hija. No me importa no dormir o comer por estar con ella. Mi prioridad es ella", zanjaba emocionada.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón