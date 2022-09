Edurne reconoce que ya no hay amor y que él no lo está pasando bien por las burlas

Edurne está sufriendo de lo lindo por su compañero de jurado en Got Talent, Risto Mejide. No es ajena a la complicada situación que está padeciendo el ex de Operación Triunfo. Y todo después de que, en las últimas 48 horas, su vida haya cambiado de forma notable a nivel sentimental.

Edurne vio cómo Risto Mejide y Laura Escanes comunicaban que la pareja se había roto para siempre después de siete años juntos y una hija en común.

Empezaron su historia de amor en la primavera de 2015. Y el 25 de septiembre de 2022 ponían punto y final a la misma, algo que sorprendió a muchos de los seguidores de la pareja.

Edurne es consciente de que el amor se acabó hace tiempo

El caso es que esta ha sido una ruptura que pocos esperaban y que dejaba a la prensa del corazón con el pie cambiado. Parecía que la pareja formada por Risto y Laura estaba consolidada desde hace años, pero nada más lejos de la realidad.

Edurne veía cómo su compañero de programa pasaba uno de los peores días de su vida tras anunciar la separación y, sobre todo, horas después dando la cara en Todo es mentira.

El amigo de Edurne tuvo que salir al paso de ciertos titulares en diferentes medios digitales. Tras un comentario del presentador al inicio del programa, todo hacía pensar que su ya expareja le había sido infiel. Igual que lo fue Íñigo Onieva con Tamara Falcó.

Risto Mejide llora desconsolado tras la dolorosa separación

Lo cierto es que el jurado de Got Talent no se tomó nada bien que algunos medios publicasen titulares "torticeros", como el mismo los describió. Y todo después de afirmar que él se sentía muy identificado con lo que había sufrido Tamara Falcó en las últimas horas.

Eso sí, el significado que quería darle el compañero de Edurne era que, en las redes sociales, muchos usuarios se enseñarían contra ella. Y le aconsejaba a la marquesa de Griñón que no entrase en las redes para evitarse disgustos.

Lo cierto es que, ayer, se veía a un Risto tenso en el plató, algo normal después de ver cómo su relación de pareja se derrumbaba cuando pocos lo pensaban. Horas antes, el compañero de Edurne compartía una storie muy descriptiva en la que, desolado, mostraba la situación anímica en la que se encontraba, y esta no era la mejor.

"Ojalá no estuvieran hablando de la relación más intensa y duradera que he tenido jamás. Ojalá no estuvieran hablando de la madre de mi hija. Ojalá, todo fuese tan fácil", rezaba su mensaje a través de Instagram.

Edurne sabe que su amigo está sufriendo lo indecible

Por otra parte, el famoso publicista también dio las gracias a quienes les han respetado y lloran junto a ellos este doloroso cambio. "Que sepáis que lloramos juntos", añade. A su vez, admite el cariño y la comprensión por "una pérdida de este calibre".

Edurne sabe que su compañero de programa lo está pasando realmente mal | Telecinco

Y es que, a día de hoy, era una de las parejas más queridas. Si bien, en ocasiones, algunos usuarios de las redes sociales se reían de ellos por la llamativa diferencia de edad de la pareja.

Lo cierto es que Edurne está siendo una de las personas que está apoyando en todo momento a su compañero de Got Talent.

Aunque se han acabado las grabaciones de la presente edición del formato de Telecinco, la cantante no ha dejado de interesarse por el estado anímico de Risto. Un estado que no es el mejor, como se ha comprobado en las últimas horas.

