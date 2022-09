Edurne habla de su nuevo hijo y explica cómo está después de separarse del padre

Edurne se ha ganado a pulso ser una de las cantantes más queridas del panorama nacional, no hay nadie que hable mal de ella. Todos los que han trabajado a su lado confirman que no solo es una gran profesional, también es una persona de primer nivel. Siempre está dispuesta a ayudar, por eso ha concedido una entrevista muy personal en Déjate Querer.

Edurne trabaja en Telecinco como jurado de Got Talent y sabe que las audiencias de la cadena podrían ser mejores. Está remando a favor de obra, de ahí que haya accedido a hablar sobre su vida privada en el programa que presenta Toñi Moreno. Lo más impactante es que ha confesado que quiere volver a ser madre, aunque ha aclarado que todavía no.

| GTRES

Edurne tiene una hija con el futbolista David de Gea, con quien mantiene una preciosa relación a distancia, y quiere dar otro paso. Considera que su pequeña sería más feliz teniendo hermanos, así que está dispuesta a traer otro niño al mundo en un futuro. “De momento no, pero no me gustaría que fuera hija única porque me gusta la vida familiar”.

La artista ha desvelado que todos los meses pasa una semana con su novio, aunque después tienen que separarse durante un tiempo. Trabajan en ciudades diferentes, así que han acordado vivir en dos casas distintas hasta que sus vidas laborales se unan. “Yo nunca he llegado a irme porque mi carrera está aquí, voy y vengo”, explica bastante ilusionada.

“Antes era más fácil porque era independiente y tenía tres días y me iba, pero ahora con mi hija necesito más tiempo. Ahora me bloqueo en la agenda alguna semana y voy todos los meses a verle”, comenta mientras explica que se siente perfectamente. Sabe que lo que siente es real y no habrá separación que ensucie un amor tan sano, son la envida de todos.

Edurne viaja con frecuencia para estar con su novio

Edurne tiene que vivir separada del padre de su hija, pero considera que no es ningún problema y sabe que seguirán así mucho tiempo. El futbolista ha encontrado un buen trabajo fuera de Madrid y ella no puede salir de la capital porque tiene allí muchas ofertas. Así que han pensado que lo mejor para ambos es vivir cada uno en un sitio, pero están continuamente conectados.

| GTRES

“David es muy normal, su profesión es dedicarse al fútbol, pero fuera somos como cualquier otra pareja”, explica para despejar los rumores. También ha aprovechado para denunciar los insultos que recibe por ser novia de un jugador, una actitud completamente machista. Ha dejado claro que detesta la actitud anterior porque ella tiene nombre suficiente como para que sea recordada por su vida sentimental.

La cantante, haciendo gala de la sinceridad que le caracteriza, ha hablado de su nuevo bebé, que llegará en un futuro no muy lejano. Seguidamente ha confesado cómo se siente al vivir separada físicamente del padre de la criatura. Su discurso ha ayudado a muchas parejas que mantiene un amor a distancia, pues está cargado de coherencia.

Edurne explica cómo se encuentra su hija

Edurne es una estrella y tiene muchos compromisos profesionales, pero siempre intenta sacar un hueco para los suyos. “Mi hija tiene un año y medio y nos reunimos cada fin de semana con los tíos, primos y abuelos. Es algo que quiero que lleve siempre: la unión familiar, la familia es un pilar fundamental”.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Los espectadores de Déjate Querer han aplaudido su valentía y el programa ha tenido mucho éxito, uno de los más visto de la temporada. Ha demostrado que está a la altura de las circunstancias y que conoce mejor que nadie cómo funciona el mundo del espectáculo. Desde que se subió a un escenario el público se dio cuenta de que era uno de los grandes talentos del país.