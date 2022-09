Edurne y David De Gea desvelan cómo están al saber que pronto serán uno más en casa

Tras pasar una dura época por su delicado estado de salud el cual le impidió realizar su gira, finalmente, Edurne ya puede decir alto y claro que está casi completamente recuperada. Y es que no cabe duda de que la cantante ha tenido que lidiar durantes estas semanas con un problemita con las cuerdas vocales que surgió de manera totalmente inesperada.

No obstante, desde hace unos días la artista ha vuelto a su rutina y, de hecho, ya ha tenido que cumplir con los primeros compromisos profesionales de su agenda. Asimismo, el día 1 de septiembre, la madrileña no pudo faltar a su cita que tenía con el concurso donde es una de las juezas.

Y es que se presentó, junto a sus compañeros del espacio, Risto Mejide, Dani Martínez, Santi Millán y Paula Echevarría, a la presentación de Got Talent. Fue allí donde se sinceró como nunca sobre el papel que ha desempeñado la exmujer de David Bustamante durante todo el programa.

Edurne, testigo de lo que van diciendo sobre su nueva amiga

Hace unos meses, saltaba la sorprendente noticia de que Paula Echevarría se sumaría al elenco de jueces de Got Talent. "Es un formato que, como espectadora, me ha hecho alucinar y me ha emocionado mil veces". "Mi padre es fan número uno del programa y fue con él con quien empecé a engancharme", decía Paula al respecto cuando comunicó la noticia.

Por otro lado, antes de empezar las grabaciones del espacio, la actriz tenía claro cómo iban a ser sus relaciones con sus distintos compañeros. "Son geniales y estoy segura de que encajaremos a la perfección", empezaba diciendo.

"Creo que con Dani me voy a reír mucho, que Risto me va a dar mucho cariño, porque a pesar de su fachada es muy amable y cariñoso. Y que Edurne va a ser con la que más cosas en común voy a tener", revelaba.

Ahora, tras dar por terminadas las grabaciones, los jueces del formato, entre ellos la cantante Edurne, se han mojado sobre cómo han visto a la actriz durante todo el concurso. "La he visto fenomenal, se ha emocionado, se ha reído y se lo ha pasado súper bien", resumía la intérprete de Amanecer.

Por parte de Dani Martínez, el humorista lo tenía claro. "Ha estado más que a la altura, de verdad, va a sorprender muchísimo y, ojo, me sorprendió mucho porque la tía tiene facilidad para decir el 'no'", comentaba.

No obstante, lo que más sorprendió fue la opinión de Risto Mejide, que no se cortó ni un pelo en confesar lo que pensaba acerca de la modelo. "A veces Paula me ha sacado de quicio", desvelaba ante la sorpresa de los periodistas presentes.

Sin embargo, el presentador no dudaba en aclararse al respecto. "Eso dice mucho a su favor porque no es la típica que se queda sin hacer nada", se justificaba. Además, el productor tenía claro que la actriz se había "integrado maravillosamente bien".

Desde luego, no cabe duda de que Paula Echevarría ha sido una grata sorpresa para todos sus compañeros. Por otro lado, antes de terminar la presentación, los medios no pudieron olvidarse, evidentemente, de preguntarle a la misma modelo sobre su experiencia en el exitoso formato de Telecinco.

"Me lo han puesto muy fácil", decía. "Esta llamada de Got Talent me ha caído como del cielo porque me apetecía muchísimo, de verdad, ahora ha sido como un regalo en la vida", zanjaba la exmujer de Bustamante.

Edurne, unida a Paula Echevarría

Sin duda, esta experiencia también habrá sido muy emocionante para Edurne. Y es que, como ella misma ha comentado en más de una ocasión, se ha llevado a las mil maravillas con Paula Echevarría.

Por suerte, ambas han conectado y han conseguido mantener una relación especial. Tanto es así que la cantante no duda en publicar vídeos en su perfil de Instagram pasándoselo bomba con su compañera y, ahora, amiga.

Además, la actriz ha revelado que tanto la artista como ella son iguales porque son muy sensibles. "Las dos hemos sido un mar de lágrimas", reconocía entre risas.

