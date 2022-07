Edurne confirma sus problemas de salud y lo cancela todo

Todo el mundo era testigo de que Edurne estaba viviendo un momento muy dulce tanto en su vida profesional como personal.

Y es que la cantante el año pasado dio la bienvenida a su primera hija con David De Gea, Yanay.

En cuanto a su carrera televisiva, la artista es una de las principales juezas del exitoso concurso Got Talent España y puede compaginarlo a la perfección con su labor como intérprete. De hecho, en el mencionado espacio colabora con personajes de la talla de Risto Mejide, Dani Martínez, Santi Millán y, ahora, con Paula Echevarría.

Además, otra buena noticia para Edurne llegaba cuando anunció públicamente a sus fans que iba a realizar una gira por el país con motivo de su último disco. Y es que tras seis años de parón, la extriunfita ya tenía ganas de subirse a los escenarios en solitario y ofrecerles a sus fans un buen show. Sin embargo, pese al gran deseo que tenía por volver, Edurne le ha sido imposible llevarlo a cabo debido a un problema.

La cantante ha comunicado una terrible noticia

Edurne cuenta con una trayectoria envidiable desde su participación en Operación Triunfo en 2005. A partir de entonces, las oportunidades laborales no tardaron en llegar a la vida de la cantante hasta ahora.

La pareja de David De Gea ha estado en innumerables programas de televisión. Entre ellos, Más que baile y Tu cara me suena, donde quedó en segundo y primer puesto, respectivamente.

Además, es preciso recordar que fue una de las grandes artistas españolas que pasó por el famoso festival de música, Eurovisión. Aunque su actuación fue una completa maravilla, Edurne tuvo que hacer frente que su tema Amanecer quedara en el puesto número 21.

Tras estos años en los que su carrera estaba en su punto más alto, la cantante decidió darse un respiro y retirarse temporalmente del sector de la música. Pero, en el año 2020, volvió con más fuerza que nunca y lanzó su último álbum Catarsis. No obstante, la extriunfita no pudo promocionar su obra debido a la pandemia de coronavirus.

Sin duda, este año era el elegido para poder, finalmente, presentar e interpretar sus nuevos sencillos. No obstante, otro nuevo varapalo se ha sumado en la carrera de Edurne. En esta ocasión, también ha sido por un asunto sanitario.

Asimismo, la cantante ha recurrido a sus redes sociales para anunciar una inesperada noticia. "Hola a todos. Hace más o menos un mes, os conté que estaba un poco regular de la voz y que me habían mandado reposo vocal sin cantar unas semanas", empezaba.

"He intentado compaginar el trabajo que tenía, sin cantar, pero desgraciadamente no he podido recuperarme", escribía generando una verdadera preocupación entre sus fans.

Lejos de acabar con las malas noticias, la mujer de David De Gea tomaba una drástica decisión respecto a su delicado estado de salud. "Así que, junto con mi equipo, hemos tomado la decisión de cancelar todo lo que tengo en estas tres semanas, y guardar un reposo vocal absoluto hasta agosto para poder recuperarme 100%".

Sin duda alguna, todos sus seguidores se han quedado sin habla tras saber por la propia Edurne que el problema es serio. Si lo que padece no fuera ciertamente grave, de lo contrario, habría podido cumplir con sus obligaciones profesionales.

Pese a la complejidad del asunto, ha querido mandar un mensaje esperanzador de que intentará volver lo antes posible a los escenarios. No cabe duda de que en el mejor momento profesional de Edurne, la cantante ha tenido que poner freno por el bien de su salud.

Edurne, feliz tras el recibimiento de su noticia

La parte positiva de toda esta historia es que Edurne podrá pasar más tiempo al lado de su pequeña. Y es que en una ocasión, la artista aseguró que no podía llevarse a Yanay de gira debido a su corta edad, motivo que le causaba una sensación de tristeza.

Sin embargo, ahora podrá estar estas semanas con su hija. No nos cabe la menor duda que, gracias a ello, los días que estará desaparecida harán que el tiempo se le pase bastante rápido.

Desde luego, no solo existe este lado bueno de la noticia. Tanto sus más fieles seguidores como compañeros suyos de profesión no han dudado en mandarle mensajes de ánimo. "Mucho ánimo, preciosa", comentaba Chenoa en la publicación.

"Recupérate muy pronto, ¡te queremos!", escribían. Sin duda, el apoyo y cariño que ha recibido tras anunciar su problema de salud, ha hecho que Edurne quiera volver lo más pronto posible a los escenarios.

