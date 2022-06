Edurne le confirma a su marido David que no puede seguir

Edurne ha recibido un severo varapalo después de comunicar a sus seguidores una noticia que ha dejado a todos desolados. Una novedad en su vida que tiene que ver con su carrera musical y que ha pillado con el pie cambiado a todos sus fans.

Tras un lustro fuera de los escenarios, Edurne estaba lista para volver a los mismos en pocas horas. Este resurgimiento de la cantante madrileña llegaba tras la presentación de su nuevo trabajo. Un disco que lleva por nombre Catarsis Deluxe, y que salía al mercado hace apenas dos meses.

Hablamos de un disco que por fin sale a la luz tras mucho tiempo cuidando de la hija que tiene con David de Gea, la pequeña Yanay.

| GTRES

Para desgracia de sus fans, Edurne tendrá que aplazar su regreso a los escenarios. Y es que la artista se ha visto obligada a posponer sus planes iniciales. Un percance sobre su salud que no le deja más remedio que cancelar sus dos próximos conciertos en Getafe y en las fiestas del madrileño barrio de Moncloa.

Edurne no puede cantar por un problema de salud

Edurne ha querido desvelar esta problemática a través de sus redes sociales. "Hola, mi gente, Gracias por la acogida del anterior post donde os contaba que muy pronto tengo canción nueva…", empezaba diciendo en su perfil de Instagram.

"Tengo que contaros que el otro día tras el concierto de 'Dial únicos' me encontraba un poco regular y el médico me ha pedido unas semanas de reposo vocal sin cantar. Así que lamentablemente tengo que cancelar los dos conciertos de este finde. Me da mucha pena, pero prometo intentar retomarlos muy pronto, mientras tanto voy a hacer mucho caso a los expertos", rezaba el post.

Quería retomar su actividad profesional encima de los escenarios

Eso sí, Edurne ha querido ser positiva respecto a la fecha de regreso. "En dos semanas estoy como nueva. Gracias por todo el cariño que me dais, sois los mejores, y en unas semanas música nueva", ha exclamado.

| GTRES

La exconcursante de OT, de 36 años, celebró el primer cumpleaños de su hija en marzo. Actualmente, y a pesar de este contratiempo, la cantante vive un buen momento personal y profesional.

Su matrimonio con el portero internacional español David de Gea, del que se enamoró en 2010, va viento en popa. Están más felices que nunca y cumplieron su sueño de ser padres. A su vez, la mediática pareja vive a caballo entre Madrid y Manchester desde que David fichó por el club de la ciudad inglesa hace unos años.

Otra baja médica que se suma a la de Edurne

Por si fuera poco una ausencia como la de la extriunfita para los responsables de festejos de Getafe, ha habido otro problema añadido. La organización ha tenido la mala suerte de ver como otra de las artistas contratadas para las fiestas de Nuestra Señora de los Ángeles también causaba baja.

La onubense Marta Soto también ha hecho público la suspensión de su concierto en Getafe a través de las redes sociales.

| GTRES

“Lo siento. Me había librado hasta ahora, pero finalmente me tocó. Espero volver pronto...”, ha escrito Soto. La cantante tenía además del concierto de Getafe, otro en Barcelona, que espera poder recuperar cuanto antes, como decía Edurne.

El Ayuntamiento de Getafe ya ha buscado una solución y sustituirán a Edurne y Marta Soto por orquestas de calado. Las suspensiones de los conciertos de Edurne y Soto en la ciudad del sur de Madrid no han sido las únicas en esta semana en la comunidad madrileña.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Ana Mena, quien iba a actuar este viernes en Fuenlabrada con motivo del Orgullo, ha cancelado su actuación por motivos de salud y la emplazaba al 10 de septiembre.