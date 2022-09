Edurne confiesa que lo guarda bajo llave desde que sabe que es su vicio más débil

Edurne lleva muchos años formando parte de la televisión española. Es una de las cantantes que cae bien a la opinión pública y, prueba de ello son los numerosos proyectos profesionales que ha tenido. Sin embargo, en las últimas horas, la artista es más protagonista que nunca.

Y todo, por una llamativa entrevista que ha concedido a Toñi Moreno. Sin embargo, hoy Edurne es nuestro personaje estrella por confesar cuál es su afición más delicada. Uno que nos ha dejado de piedra, pues no lo imaginábamos.

La Edurne más cañera

Llegó a nuestras vidas gracias a Operación Triunfo. Su casting se viralizó y llegó a ocupar un puesto en una de las academias de música más famosas de España. Aunque no ganó el programa, gracias a TVE pudo darse a conocer.

Grabó varios discos y empezó a formar parte de los artistas con más evolución de España. Sin embargo, su gran momento llegó cuando dijo sí a representar a España en Eurovisión. Su puesto número 11 al final del concurso musical dejó claro de qué pasta estaba hecha.

Tras esto, su vida ha girado en torno a la música y a su familia. Anunció de cara al público que mantenía una relación sentimental con David De Gea, el actual portero del Manchester United.

Y, aunque nadie daba un duro por aquello, la pareja comparte hogar y tiene una hija en común. Los vídeos que ambos publican a las redes se viralizan y ambos forman parte ya de una de las parejas más bonitas de los famosos.

Sin embargo, en este aspecto, Edurne prefiere ser más cauta. No le gusta hablar de su novio, y ha dejado claro que de su vida privada es muy celosa. Sin embargo, hace tan solo unas horas, se ha viralizado el vicio que tiene y que nadie sabía hasta ahora.

Edurne ha contado toda la verdad

Nadie imaginaba que una artista como Edurne pudiera tener un vicio. Esta vez, no se trata ni del alcohol ni del tabaco. De hecho, no es un vicio maligno sino más bien una obsesión.

No es la primera vez que la cantante lo confiesa, de hecho, publicó un vídeo explicándolo. Sin embargo, este vicio no se hizo viral hasta que la artista lo confesó durante una entrevista en El Hormiguero.

Se trata de su obsesión con los Funkos, unas figuritas muy pequeñas coleccionables en forma de muñecos cabezones. Un diseño un tanto peculiar que parece que, a Edurne, le vuelven loca.

Fue ella misma la que confesó que tenía más de 600 figuritas. “Es una faceta que yo no había sacado a la luz todavía, quizás porque no se me había ido tanto la cabeza como hasta ahora”, explicaba Edurne.

“Yo no empecé comprando estos muñecos. Todo es culpa de mis amigos, que empezaron a regalármelos. De repente vi como cuatro o cinco juntos y pensé ‘que guay’”, confesaba.

“Hay Funko de todo, de Disney, de Dentro del laberinto, de las películas que me gustaban. Así, con la tontería, tengo como unos 650 Funkos”, concluía Edurne.

Sin duda un vicio que se viralizó en redes en cuestión de segundos. Así pues, con el paso de los días, Edurne no tuvo más remedio que enseñar a sus seguidores su gran colección.

El otro problema de Edurne

La cantante suele ser noticia por cosas positivas. Sin embargo, hace tan solo unas horas, es la protagonista de los titulares por conceder una entrevista a Toñi Moreno en Déjate querer.

Allí, la cantante habló de su relación con el deportista, y también las críticas que recibe por ser pareja de un futbolista.

"El fútbol tiene todavía mucho que hacer con las mujeres porque ya no solo incluso con las deportistas. Es el hecho de tratarnos como 'mujeres de', cuando tenemos vida, nuestra profesión y nuestras cosas. Que cada uno sea libre de hacer lo que quiere”, confesaba.