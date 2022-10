Edurne anuncia que él no está siendo bueno y decide cortar con lo que le hace daño

No cabe duda de que Edurne está viviendo una de sus mejores épocas después del susto que atravesó hace aproximadamente un mes. Y es que el pasado agosto, la cantante tuvo que cancelar de urgencia todos sus compromisos profesionales de su agenda por un problema de salud, relacionado con sus cuerdas vocales.

Sin embargo, tras pasar una dura época por su delicado estado de salud el cual le impidió realizar su gira, finalmente, Edurne ya puede decir alto y claro que está casi completamente recuperada.

Tanto es así, que ahora está a tope con la emisión de la nueva temporada de Got Talent. No obstante, aunque todo parece ir viento en popa, no todo está siendo color de rosa. En el momento más inesperado, Edurne ha protagonizado un fuerte encontronazo con el mismísimo Risto Mejide, su compañero del jurado.

Risto Mejide: "me resisto a que gente como tú llegue a la semifinal"

El pasado 5 de septiembre, se emitió la esperada nueva temporada de uno de los exitosos concursos de Telecinco: Got Talent. Lo cierto es que esta entrega prometía ser un tanto diferente porque Paz Padilla no iba a ser miembro del jurado más debido a su conflicto judicial con Mediaset España.

En su lugar, el formato fichó por Paula Echevarría. De hecho, la actriz se ha vuelto inseparable de la misma Edurne, asimismo lo demuestran ambas en sus respectivas redes sociales.

Ahora bien, la cantante no puede presumir de que se lleva tan bien con otro compañero suyo. Y es que, en la quinta audición, Edurne protagonizó un tenso momento junto a Risto Mejide en el momento de valorar una de las actuaciones. Todo empezó cuando el concursante Jesús Cortés, de 39 años, se subía al escenario para ofrecer un show de canto.

"¿Por qué te presentas a Got Talent?", le preguntaba la madrileña al participante antes de que empezara su actuación. Fue en ese preciso momento cuando el almeriense confesó a los cuatro vientos el duro episodio que vivió hace un tiempo. "Quiero demostrar que incluso habiendo pasado el covid muy, muy malito todavía puedo seguir cantando", empezaba diciendo.

"En el pasado contraje el covid, en los primeros días me costaba respirar, fui al hospital y allí me dijeron que me tenían que entubar. Y dije: ‘lo necesito, me da igual que el día de mañana no pueda cantar, pero necesito respirar'", relataba.

"Dentro de la UCI, estuve a punto de perder la vida dos veces y comunicaron a mi familia que, si vivía, era un milagro porque estaba muy mal. Ni en mis sueños pensaba que podía volver a cantar, que es mi modo de vida", explicaba.

Tras emocionar a los espectadores presentes y a la mismísima Edurne, Jesús Cortés empezó a cantar. "Has estado espectacular, muy bonita actuación", le decía la artista nada más acabar su espectáculo.

Sin embargo, pese a que Edurne estaba convencida de que el concursante iba a recibir más de un 'sí', al final, Risto Mejide se negó a concedérselo por un claro motivo. "Mira, yo me resisto a que gente como tú llegue a la semifinal. Prefiero dejarle la plaza a otra persona", empezaba diciendo.

"No quiero una semifinal llena de cantantes porque para eso hay otros programas de música. Esto es Got Talent y aquí tiene que haber de todo", le decía tajantemente.

El tenso enfrentamiento entre Edurne y Risto Mejide

Desde luego, estas palabras no sentaron nada bien a Edurne, ya que ella se dedica profesionalmente al mundo de la música. "Por eso él tiene que estar también, no se puede excluir a los cantantes, no lo voy a permitir. ¿Le tienes que poner algún 'pero' a la actuación?", le reclamaba a Risto Mejide.

"Que ha sido buena, pero no extraordinaria", replicaba el catalán. "¿Tú ves en las condiciones que está haciendo esta actuación?", insistía la artista. Sin embargo, el exnovio de Laura Escanes siguió en sus trece, ya que no cambiaba de opinión.

"A mí las condiciones me dan igual. Yo quiero que la gente que venga aquí haga una buena actuación, que es lo que ha hecho Jesús", se justificaba.

"¿Ha sido buena? Sí. ¿Extraordinaria? No, y para mí es un ‘no'", zanjaba. Pese al rifirrafe que tuvo Edurne con su compañero, la madrileña hizo oídos sordos y le decía al concursante el anhelado 'sí'.

