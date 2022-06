Edu García confirma el infierno de 'Aquí no hay quien viva' y señala a alguien

Después de muchos años alejado de la televisión, Edu García, el mítico José Miguel Cuesta en Aquí no hay quien viva, acaba de dejar a todos sus fans con la boca abierta tras hablar sobre el infierno que vivió dentro de esta serie de Antena 3.

Con tan solo 11 años, esta joven promesa de la interpretación consiguió el papel de su vida. Y es que, de la noche a la mañana, se convirtió en uno de los niños más conocidos dentro de la pequeña pantalla.

Y, aunque parecía que se iba a convertir en uno de los actores más reconocidos de nuestro país, en 2013 decidió abandonar su carrera profesional sobre las tablas para centrarse en otra de sus grandes pasiones: la música.

Desde entonces, Edu García comenzó a ser conocido como Dudu y consiguió abrirse un hueco en la industria del rap. A pesar de que sus inicios en la música con Los Burlaos fue toda una revolución, llevan varios años sin sacar un nuevo tema.

Ahora, y casi 20 años después de estreno de esta mítica serie, Edu García ha hecho unas duras confesiones sobre su etapa en la comunidad de vecinos más famosa de la televisión de nuestro país. "Algunas cosas no las recuerdo con tanto cariño, porque fueron un poco prematuras".

Edu García desvela el infierno que vivió

Edu García no ha tenido pelos en la lengua a la hora de desvelar todo lo que vio y vivió durante su etapa en Aquí no hay quien viva. Y es que, este joven de 30 años comenzó su carrera como actor a una temprana edad.

Dudu fue uno de los personajes que más tiempo estuvo dentro de esta reconocida serie. Juntos a su segundo padre, José Luis Gil, se convirtieron en dos de los iconos de esta ficción creada por Laura y Alberto Caballero.

Pero, al contrario de lo que pueda parecer, Edu García no tiene muy buenos recuerdos de esta etapa. Durante su entrevista en Club 113, el podcast de Team Heretics, ha confesado que fue muy feliz, pero que tuvo que crecer antes de tiempo.

Y, aunque recuerda esta etapa con "mazo cariño", ha dejado entrever que con tan solo 12 años vio cosas que no debía haber visto.

"Considero que a un niño con 12 años tampoco hay que ponerle una venda, pero hay cosas que no las debería de haber visto", ha asegurado el exactor.

"Yo era un niño parado y llegaba a mi casa y le decía a mi padre: 'Oye, papá, he visto esto, he visto lo otro'. Mi padre no me engañaba, pero me decía: 'Hijo, por aquí bien, por aquí mal'. Mi padre siempre me ha aconsejado muy bien, pero creo que son cosas que me vinieron antes de tiempo".

A pesar de todo, Edu ha reconocido que se ha llevado muy buenas amistades de su etapa como actor, aunque también algunas enemistades, como por ejemplo Fernando Tejero, de quien no guarda buenos recuerdos.

Edu García aclara su futuro dentro de la televisión

Hace unas semanas, el nombre de Edu García comenzó a sonar con fuerza. Y es que, varios medios de comunicación señalaron al joven como posible participante de la nueva edición de Supervivientes 2022.

Ahora, y aprovechando su intervención en este podcast, Dudu ha querido resolver todas las dudas. "Fue un clickbait puro y duro. Me desperté y me dijeron mis colegas que iba a ir a Supervivientes. Mi respuesta fue que se lo habrían dicho a todos menos a mí".

Aun así, el rapero no quiere cerrarse ninguna puerta y ha asegurado que sería capaz de superar este desafío. "Creo que sí aguanto y sobrevivo allí, la verdad. Para pescar y para hacerme mi choza te aseguro que doy".

