Las dos hijas de Patricia Pardo toman una decisión definitiva con Christian Gálvez

No cabe duda que la relación entre Christian Gálvez y Patricia Pardo fue de las más mediáticas de este año. Pues hubo mucho revuelo cuando este romance salió a la luz, tan solo hacía unas semanas que se había divorciado de Almudena Cid. Definitivamente, la deportista no se esperaba este duro varapalo tan pronto.

Patricia Pardo sabe de sobras que esto le provocó un enorme dolor a la deportista. Por esta razón hubo un abucheo importante por parte de los seguidores de Almudena, donde decían que Christian la estuvo engañando con ella durante meses.

De todas formas, ni Christian Gálvez ni Patricia Pardo han querido esconder su relación, al contrario. Han defendido lo que sienten a capa y espada durante los meses que llevan juntos, sin importarles las críticas. Este amor, día tras día se va consolidando, sobre todo después de lo que ha hecho Christian Gálvez.

Patricia Pardo no se lo esperaba para nada

Y es que ayer, día 5 de septiembre, la periodista cumplió 39 años y ha recibido una sorpresa que no se esperaba. Ayer por la mañana, cuando se despertó, bajó al salón de su casa y se encontró una sorpresa que le encantó.

Su pareja, Christian, con la ayuda de las dos hijas de ella, le decoraron el salón con globos. Había globos de colores por todo el suelo y, colgado de la pared, unos globos gigantes que decían: "MAMÁ; 39; PATI". Patricia Pardo lo ha compartido por sus redes sociales.

Se la puede ver a ella, muy sonriente, con un ramo de rosas grandes, cortesía de Christian Gálvez. No ha dudado en dejar constancia de esta sorpresa en sus redes sociales, publicando las imágenes con un texto que decía: "Alguien ha decidido que hoy toca celebrar... Más que feliz cumpleaños. ¡Gracias! @galvezchristian".

También cabe destacar que no hay una buena fiesta de cumpleaños sin una tarta de por medio. No ha querido desvelar si esta tarta la ha hecho su pareja junto a sus hijas o es comprada, pero seguro que la ha disfrutado mucho.

Un amor que cada día es más fuerte

Como ya veníamos diciendo, la relación empezó bastante regular. Hubo mucho machaque en redes sociales, aunque lo han sabido llevar bien.

Fue el presentador quien gritó a los cuatro vientos el amor que sentía hacia Patricia Pardo, a través de Cadena 100. "Y hablando de querer, alguien a quien quiero y admiro, dijo este lunes, feliz e ilusionada, que si son rosas florecerán", empezaba diciendo.

A lo que continuó: "Se llama Patricia. Y a ti, Paty, a ti te digo que son rosas. Que pienso regalarlas y cuidarlas tanto, que tendremos el rosal más bonito de Galicia, de España y del mundo entero". "Y si mañana se marchitan, juntos os recordaremos que lo que importa es la pasión y la perseverancia de los jardineros. Y plantaremos y cuidaremos tantas flores como hagan falta".

Y sin ser esto suficiente, dejó a Patricia sin palabras al destacar que "tú alimentas mis cinco sentidos. Y como dijo Gabriel García Márquez, 'todo se reduce a la última persona en la que piensas cada noche, ahí es donde está mi corazón'. Ahora ya sabéis donde está el mío".

No hay duda que la pareja ha demostrado a todo el mundo lo unidos que están y lo que se quieren. Ya están hartos de tanta crítica y aseguran que eso no provocará que rompan la relación. Cada día es más fuerte y no piensan permitir que tantas críticas les hagan daño ni les afecten.