Dora Postigo, la hija de Bimba Bosé, tendrá un hermanito tras morir su madre

Dora Postigo se ha hecho mayor. La hija de Bimba Bosé, nacida en 2004, tiene actualmente 18 años y se ha convertido en una actriz, modelo y cantante española. Está luchando por triunfar en el mundo del arte, en el que su tío Miguel y su madre, han despuntado con creces.

Dora ha trabajado para David Delfín, diseñador y gran amigo de su madre y que también falleció al poco de morir Bimba. Ahora está de actualidad, pues es una de las estrellas de Rainbow, la nueva película de Paco León, que se podrá ver en Netflix en breve.

Esta película, que se presenta en el Festival de San Sebastián puede ser el espaldarazo definitivo para Dora. Por sus genes corre el arte, que también se ha manifestado musicalmente. Empezó a componer sus propias canciones con 13 años y en 2019 lanzó al mercado su primer sencillo.

Dora, junto a su hermana pequeña, June, vivieron el varapalo más terrible de sus vidas con el fallecimiento de su madre. Bimba estuvo casada con el padre de Dora, Diego Postigo, con quien mantuvo una excelente relación hasta su muerte.

En 2014, Bimba fue operada de un cáncer de mama que le produjo metástasis en huesos, hígado y cerebro. Falleció en 2017 sumiendo en un inmenso mar de dolor a todas las personas que le querían. Especialmente a sus hijas y al resto de la familia, que tardaron en levantar cabeza.

Dora Postigo tendrá un hermanito en breve

Dora Postigo mantiene una excelente relación con su padre. El productor musical Diego Postigo rehizo su vida con Bárbara Lennie, una conocida actriz española que te sonará por películas como El Reino, Magical Girl, Petra o La enfermedad del domingo.

Dora va a tener un hermano pequeño en unos meses, según avanza la revista ¡Hola!. A sus 38 años, la madrastra de Dora Postigo está esperando su primer hijo, el tercero para Diego.

| GTRES

La joven siempre ha tenido en Bárbara a una figura materna, la que perdió en su tierna adolescencia. La actriz se ha desvivido durante estos años por las hijas de su novio. Así pues, la alegría familiar por la buena noticia es considerable.

La felicidad de Dora Postigo por el momento actual

Dora Postigo está llamada a convertirse en una de las artistas más destacadas de su generación. "Estoy en un momento calma antes de la tormenta", comenta con relación al inminente estreno de la película que protagoniza. "No sé si me voy a acostumbrar a esto", dice en referencia a la atención mediática.

En los photocalls ya se la rifan, aunque es todavía evidente su falta de soltura y capacidad para hablar fluidamente ante los micros. Sería una especie de diamante por pulir del cual veremos pronto si tiene talento para la interpretación.

Respecto al momento que vive, lo define como "bastante normal, es un buen cambio de etapas, he terminado Bachillerato y estoy muy bien arropada, llena de familia y muy feliz".

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión

A la hora de escoger una prioridad artística escoge la música "siempre. Ahora me he metido en la interpretación, pero la música es lo que me va a acompañar siempre en la vida, espero".

Fiel al espíritu de su generación, Dora es una activa defensora del medio ambiente. "Ahora mismo es la causa más importante. Se lleva hablando mucho tiempo, pero la gente no se da cuenta".

Feminista, reivindicativa, pero también profundamente pesimista con las grandes causas, Dora es una representante típica de la generación Z.

Va andando su propio camino con el objetivo de brillar con nombre propio y al margen de su estirpe familiar. De momento, en pocos meses, le tocará cambiar algún pañal y dar biberones a su nuevo hermanito (o hermanita)