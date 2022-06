Diego Matamoros encuentra nuevos problemas después de la detención policial

Diego Matamoros es hijo del colaborador más famoso de Sálvame, pero el tiempo le ha convertido en un personaje con entidad propia. Esconde grandes secretos que serían muy jugosos para los periodistas, aunque es consciente del peligro que genera hablar de ciertos temas. Su hermana Lucía Miranda, según el portal Vozpópuli, fue detenida en marzo de 2022 tras un altercado policial.

Diego Matamoros ha intentado ser prudente y no se ha manifestado sobre este tema, pero los problemas no han tardado en llegar. Marta López Álamo, futura mujer de su padre, ha publicado una fotografía con Lucía y con Irene, las hijas más desconocidas de Kiko. En esta cita no estaba Diego ni Laura, así que muchos periodistas piensan que podrían estar molestos con Marta.

El joven Matamoros ha trabajado en Telecinco y sabe mejor que nadie cómo funciona el mundo del espectáculo. Está al tanto de la información que dio Kiko Hernández, quien aseguró que Marta López apenas tenía relación con los hijos del superviviente.

“Diego y Laura no quieren tanto como dicen a Marta y eso a su padre le tiene que producir profunda tristeza”, declaró Hernández. El influencer no ha hecho ningún comentario al respecto, pero los últimos hechos han avivado los rumores. Lo más grave es que el escándalo ha salpicado a Lucía Miranda, quien tiene mucho que esconder desde marzo de 2022.

El hijo del colaborador sabe que, según Vozpópuli, Lucía fue detenida en Madrid después de enfrentarse a un grupo de policías. Supuestamente, estuvo en una discoteca acompañada de una amiga y se enzarzaron en una discusión con un agente de seguridad. Cuando llegaron las autoridades, siguiendo el medio anterior, les dijeron: “Ojalá tengáis una hija y una madre y les peguen un tiro”.

Diego Matamoros protege a su familia

Diego mantiene contacto con muchos medios, así que es posible que haya recibido ofertas para explicar el alterado de Lucía Miranda. Ha preferido mirar para otro lado, pero después de la detención ha encontrado nuevos problemas por culpa de la novia de su padre. Marta ha pasado la tarde junto a la hija de Matamoros, lo ha contado en su Instagram y ahora todo el mundo quiere saber más.

Matamoros públicamente no ha hecho ningún comentario negativo sobre Marta López, como sí hizo con Makoke, la segunda exmujer de Kiko. Sabe que su padre está ilusionado con el noviazgo y que quiere pasar por el altar y tener un hijo con la modelo. “Lo que tenga que venir, bueno será, ya sea la boda o un niño”, declaró el influencer hace unas semanas.

El hermano de Laura conoce perfectamente cómo funciona el mundo del corazón y sabe que lo que ha hecho Marta traerá consecuencias. La modelo ha situado a Lucía en el centro de la polémica y ahora el público va a recordar la delicada detención policial. Los hechos habían sido silenciados, pero ahora todo el mundo está hablando de lo mismo.

Diego Matamoros se ha retirado

Diego fue un rostro habitual en los platós de Telecinco, pero hace un tiempo decidió apartarse del mundo del corazón. Trabaja en las redes sociales y sabe que participar en ciertos conflictos puede dañar su imagen. La nueva polémica que ha generado Marta López ha puesto sobre la mesa problemas que antes no existían y que dificultan la vida de todos.

Matamoros adora a Lucía Miranda y jamás hablará del altercado que tuvo con las autoridades. Pero tampoco quiere que el público empiece a investigar porque sabe que eso le servirá de excusa a muchos periodistas para contar lo que pasó. Kiko, el patriarca de la familia, está fuera de España y no puede frenar el escándalo ni proteger a sus hijos desde la distancia.