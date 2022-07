Diego Arrabal regresa para confesar el problema médico que quería disimular

Diego Arrabal es uno de los profesionales del periodismo rosa que más información maneja de los famosos de nuestro país.

Arrabal es conocido en el mundo de los paparazzi desde hace décadas. A pesar de trabajar durante muchos años en diferentes programas de televisión sobre el mundo del corazón, lo que siempre le ha apasionado es el periodismo de calle.

Lo habitual en su vida profesional ha sido ir ataviado con su cámara de fotos allí donde pudiese encontrar a alguno de los famosos más cotizados en nuestro país.

Diego Arrabal vuelve con una exclusiva que deja en shock a todos

El caso es que en los últimos días, Diego Arrabal ha reaparecido de forma pública. Y lo ha hecho desvelando una importante exclusiva que atañe a uno de los artistas más importantes del panorama nacional en el último medio siglo.

Hablamos del estado de salud del cantante Julio Iglesias, que vive desde hace años con Miranda, su mujer, en su lujosa mansión de Miami. Lo cierto es que los rumores acerca de los problemas de la salud del artista siguen siendo muy preocupantes desde hace años.

Hasta se informó hace un tiempo de que el cantante se desplazaba en silla de ruedas. Y todo después de que un medio argentino afirmase que un conocido reportero de aquel país le vio así cuando fue a visitarlo.

“Cuando se van acercando a Julio Iglesias, ven que no estaba sentado en una silla, sino que está en una silla de ruedas. Está con problemas de movilidad. No quiere que nadie lo vea así”, explicó el argentino Jorge Rial.

Diego Arrabal tiene las imágenes que Julio Iglesias no quiere que veas

Ahora, otro de los periodistas que ha sacado a la luz unas imágenes alarmantes sobre el estado del famoso intérprete musical ha sido Diego Arrabal. En Youtube, ha emitido un directo en el que se ven varias imágenes de Julio Iglesias entrando en un hospital de Miami junto a Miranda.

“Los años pasan para todos”, apunta el paparazzi, que cita a las declaraciones de El Puma argentino para incidir en los teóricos problemas de movilidad de este. “Prácticamente no sale de casa”, recalca el que fuera colaborador de Telecinco.

Y es que Diego Arrabal ya ha advertido a los que más quieren a Julio Iglesias que “saltan las alarmas” sobre su salud. “No me gusta dar estas noticias, me he criado con él y su familia”, confesaba el fotógrafo mientras daba visibilidad a las imágenes en su canal virtual.

En estas fotos, Arrabal enseña la parte frontal del hospital de Miami en el que “Julio Iglesias se está tratando”. Asimismo, vemos al cantante bajando del coche en el aparcamiento del citado centro. Y llega acompañado de personal de su entorno y de Miranda.

"Su movilidad es complicada, no se puede ocultar"

“Tarda mucho en bajar. Su movilidad es complicada, no se puede ocultar”, expone el paparazzi, que apunta a los 78 años del cantante Julio Iglesias. Las imágenes fueron tomadas allá por marzo de 2018. Y aunque ya han trascurrido tres años desde las mismas, el fotógrafo afirma de que “son las únicas fotos de Julio entrando a un hospital”.

Por otro lado, en la boda de Cristina Fernández y Álvaro Castillejo, el sobrino de Isabel Preysler, que se llevó a cabo hace pocas semanas, Julio José ha hablado de ello. Así, el hijo del artista aseguró que su padre se encuentra bien en esta etapa de su vida.

Así, este desmentía unos supuestos percances o bien de movilidad, aunque las últimas imágenes publicadas hacen pensar que no está tan bien de salud.

