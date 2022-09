Diego Arrabal habla por primera vez de su hijo para explicar que está en tratamiento

Diego Arrabal lo ha vuelto a hacer. El paparazzi se ha vuelto a abrir en canal y ha hablado por primera vez de todos los problemas que tuvo que afrontar durante sus últimos años como colaborador del programa Viva la vida.

A finales del mes de mayo, este conocido fotógrafo se despachó a gusto sobre su salida de Telecinco en una exclusiva entrevista que concedió a la revista Pronto.

Según explicó en su momento Diego Arrabal, su despido fue totalmente inesperado, ya que en ningún momento la directiva le comunicó su descontento con su trabajo. "La versión oficial es que les molestan mis comentarios en mi canal de YouTube. Tendré que creerla".

"Les felicito por haber jodido a mi familia, a un padre, por el único hecho de ser crítico. Me han echado claramente a la calle".

Desde entonces, el marbellí se ha centrado de lleno en su faceta de youtuber. Y es que, desde su canal en el que cuenta ya con casi 80.000 suscriptores, sigue dando algunas de las exclusivas más relevantes de la prensa social de nuestro país.

Ahora, Diego Arrabal se ha sincerado con todos sus seguidores, sobre todo lo que había estado callando durante este tiempo acerca de su trabajo dentro de la pequeña pantalla.

Diego Arrabal no estaba bien: "Me pasó factura"

Diego Arrabal ha aprovechado el directo de este sábado, 24 de septiembre, para contar todos los problemas que tuvo durante sus últimos años en televisión. Y es que, su trabajo como colaborador en Telecinco le pasó factura a nivel psicológico.

"Hoy va a ser el directo más difícil que he hecho en este año de YouTube. Hay una cosa que nunca he querido contar. En los últimos dos años en televisión yo no lo he pasado bien. Diría todo lo contrario. Tanto es así que no me encontraba conmigo mismo".

El paparazzi ha confesado que se fue “dos veces de la televisión porque no podía aguantar”. “Se me hacía eterno todo y no estaba bien”.

Y es que, lo que más le costaba era estar alejado de su hijo. "Cuando uno es padre, pesa mucho el no poder estar con tus hijos los fines de semana y el no tener una vida norma", ha explicado Diego Arrabal, antes de desvelar que, desde entonces, se encuentra en tratamiento psicológico.

"Y cuando te cuesta levantarte por las mañanas no es fácil. Cuando no estás bien todo se te hace cuesta arriba. Por eso no tengo buen recuerdo de mis dos últimos años en televisión".

Justo después de hacer esta sorprendente confesión, el paparazzi ha querido aclarar si en un futuro volverá o no a trabajar dentro de la pequeña pantalla. Y, aunque ha asegurado que ha recibido varias ofertas laborales, no lo tiene muy claro.

"Es verdad que tengo encima de la mesa proyectos, pero yo no he tomado ninguna decisión porque al final yo tengo que ser consciente de que todos tenemos que trabajar y ganar para pagar todo. ¿Pero realmente me merece la pena a mí?", ha reflexionado en voz alta.

"Me está costando mucho tomar la decisión porque antepongo muchas cosas. Aunque uno necesita trabajar, pero por una vez en la vida me tengo que poner el primero en la lista y por eso especular que Diego va a tal sitio no se puede porque ni Diego lo sabe".

Diego Arrabal tiene claro que no todo en esta vida es fama y que te "reconozcan públicamente". "Hay cosas más importantes y cuando uno se mete en un camino oscuro y no le ves salida…", ha sentenciado, antes de tachar de "pesadilla" a su última etapa en el ya desaparecido Viva la vida.