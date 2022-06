Diego Arrabal cuenta el secreto que deja a la hija de Carmen Borrego hundida

Diego Arrabal se ha convertido en el complemento perfecto para los que siguen la actualidad del corazón a través de Telecinco. El paparazzo que fue fulminantemente despedido de Mediaset por no plegarse ante determinadas directrices está trabajando intensamente en su canal de Youtube.

Con más de 75.000 suscriptores y subiendo, Diego Arrabal realiza programas en directo de casi dos horas de duración en los que él se lo guisa y él se lo come. El formato se hace lento y aburrido por momentos, pues una sola persona no puede lograr el ritmo y calidad que consiguen más de cien.

No obstante, los espacios de Diego valen su peso en oro para los interesados en la trastienda de los programas y de las revistas.

Arrabal mantiene buenas fuentes en los medios, conoce mucha información de los motivos reales de las cosas y no duda en contarlas a su audiencia. Diego se acaba de fijar en una de las portadas que ha causado horror y sorpresa a partes iguales: la de Carmen Borrego en bañador en la revista Lecturas.

Diego Arrabal destapa el secreto de Carmen Borrego

Diego Arrabal conoce perfectamente a Carmen Borrego de su etapa juntos en Viva la vida.

Sabe que la hija menor de María Teresa Campos es capaz de cualquier cosa para conseguir una buena suma de dinero. Hábil para la negociación como pocas, Diego sabe que Carmen es más partidaria de un mal acuerdo que un conflicto.

Si encima el acuerdo es bueno, ya tenemos la combinación perfecta. Es lo que ha pasado con esta extraña portada en la que Borrego critica a Rocío Carrasco. Una guerra que sabe, que si la abre, la va a perder.

Nada es lo que parece y Diego Arrabal tiene los datos contrastados de este tema. Al parecer, la revista Lecturas publicaba hace menos de un mes unas fotos robadas de Carmen. Eran del interior de un hotel al que se había ido de vacaciones, tras la boda de su hijo.

| Telecinco - GTRES

El enfado de Carmen fue monumental, pues ella no había autorizado que se hicieran públicas las fotos. Según Diego, había sobre la mesa una posible demanda de Borrego a la revista que, finalmente, se ha saldado con otra contraprestación.

A cambio de no demandar a la revista de cabecera de Las Campos, Borrego pactó la exclusiva de ayer, consciente que todo lo que suene a Rociíto genera interés. Esa es la teoría de Diego Arrabal, quien también ve motivos económicos en la conversación que Carmen tuvo con Ana María Aldón.

Borrego no tardó en desvelar en Sálvame que había hablado con la mujer de Ortega Cano y que le había transmitido lo mal que estaba. Todo el mundo se sorprendió de esta conversación, pues nadie tenía identificada a la hija de María Teresa como confidente de Aldón. ¿Será cierta esta llamada? ¿Y qué motivación hay en Borrego para meterse en una trama que ni le va, ni le viene?

| Trendings

Diego Arrabal lo tiene clarísimo: el motivo es económico, como en casi todo lo que hace Carmen Borrego dentro y fuera de la televisión.

Diego Arrabal y su aliada en televisión

Diego Arrabal es consciente que no tiene la misma repercusión lo que cuenta en su canal, que lo que decía en Viva la vida. No obstante, no se rinde y sigue dando vida a su plataforma para que la audiencia más joven, tenga también acceso a estas informaciones a través de Internet.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Llama la atención que cuando le echaron de Telecinco, casi al mismo tiempo otra periodista se convertía en una de las tertulianas de Viva la vida. Es Marina Esnal, periodista de La Razón y una de las más críticas con Rociíto y todos sus líos televisivos.

Pues bien, Marina es también una de las que más espacio da a las exclusivas de Diego en su sección de crónica rosa de La Razón. Ella, como Diego, también forma parte de esos reporteros que van hasta el fondo de las noticias, más allá de los comentarios superfluos y poco documentados que pululan ampliamente por los platós.