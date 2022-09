Diego Arrabal confiesa que la situación es grave y que ella podría perderlo todo

No cabe duda de que Diego Arrabal posee todo tipo de información en relación con todos los famosos destacados de nuestro país. El paparazzi, a lo largo de los años, se ha hecho un hueco en la pequeña pantalla revelando algunos de los secretos más jugosos de algunas de las caras más conocidas.

Sin embargo, todo parecía que al malagueño era intocable en televisión, pero lo cierto es que desde hace unos meses, Arrabal no aparece en ningún formato. Asimismo, con el fin de zanjar este tema de una vez por todas, el paparazzi explicó el verdadero motivo de su marcha de Telecinco.

"No es una despedida voluntaria, no puedo decir me voy porque estoy cansado, que me voy porque hay momentos de tensión, no. Esta vez no quieren que esté", escribía en una publicación en Instagram.

Pero, pese a que no sigue en los programas de televisión, el paparazzi tiene claro que quiere seguir sacando secretos a la luz sobre muchos famosos. Por este motivo, desde hace un tiempo que está sumamente centrado en su canal de YouTube, el medio donde hace públicos todos sus descubrimientos sobre algunos personajes públicos.

Ahora, el turno ha sido para Belén Esteban. Y es que Diego Arrabal ha revelado a los cuatro vientos el ultimátum que le ha hecho la cadena a la exmujer de Jesulín. Una petición que, si la de Paracuellos no la cumple, podría suponer el despido definitivo de esta de Telecinco.

Belén Esteban recibe un ultimátum de Telecinco

A pocos días de retomar su labor como colaboradora en Sálvame, Belén Esteban habría recibido un duro golpe que no se veía venir. Desde luego, la madre de Andrea Janeiro estaba sumamente emocionada de poder volver al espacio después de la aparatosa caída que sufrió hace unos meses.

No obstante, según Diego Arrabal para su canal de YouTube, Paolo Vasile, director ejecutivo de Telecinco, se habría reunido con la tertuliana para poner las cartas sobre la mesa. Y es que durante todo este verano, la cadena ha visto que en cada programa las audiencias estaban por los suelos, de manera que ha tenido que tomar medidas drásticas.

Telecinco ha sido testigo de que en todos estos meses en los que Esteban ha estado ausente, el formato no ha tenido repercusión en el share, lo que supone un problema. "Belén ya no suma al formato, ni siquiera resta, porque en estos momentos es indiferente para la audiencia", explicaba Diego Arrabal.

"Ella tenía mucho gancho cuando hablaba de su vida, del padre de su hija, de los Ubrique, de su hija, de su marido... Pero hace tiempo que ya no lo hace y ha perdido todo el interés", proseguía.

Desde luego, el paparazzi parece conocer todos los detalles sobre esta situación. Tal y como asegura el malagueño, hace unos días, Paolo Vasile y el resto de la Cúpula se reunieron con ella.

Fue allí donde le dijeron que, o se ponía las pilas y volvía a la carga como lo hacía antaño, o sus días en el espacio estaban contados. "Tiene que mojarse, pero mojarse de verdad", zanjaba el paparazzi.

Sin duda alguna, esta situación no será nada fácil para la colaboradora, ya que se ha acostumbrado a no tener que hablar de los suyos. Además, evidentemente, tampoco le hará gracia tener que exponer, nuevamente, a su hija Andrea Janeiro, cuando esta pidió nada más cumplir la mayoría de edad estar "bajo el estricto anonimato".

Por otro lado, el estilo de vida que lleva ahora es mucho más tranquilo que el de hace unos años, así que todo parece indicar que no querría ponerlo en peligro. Sea como sea, solo el tiempo dirá la decisión que ha tomado Belén Esteban respecto a este tema.

Diego Arrabal destapa el secreto más bien guardado de Kiko Hernández

En los últimos días, Diego Arrabal no solo ha puesto en el punto de mira a su excompañera Belén Esteban, sino también a otro personaje importante de Telecinco. Nos estamos refiriendo a Kiko Hernández que, en teoría, ya debería haber regresado a Telecinco después de su periodo de vacaciones.

No obstante, el malagueño conoce el verdadero motivo de su ausencia. Y es que el colaborador no le habría sentado bien que su programa difundiera unas imágenes de él junto a sus hijas, la cuidadora de estas y un amigo especial. Por esta razón, habría exigido que eliminaran estas instantáneas.

"Como sus directores y los productores no le han hecho caso, él ha llamado a la planta noble de Telecinco. Para que le quiten esas imágenes de la web y corten el vídeo", zanjaba Arrabal.