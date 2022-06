Diego Arrabal confiesa que el amor se ha acabado y que la separación será millonaria

Diego Arrabal ha sido expulsado de Telecinco porque sus directores no están de acuerdo con el canal de Youtube que tiene a sus espaldas.

Utiliza esta plataforma para desvelar la cara oculta de la prensa del corazón y su última víctima es muy famosa. Ha señalado públicamente a Paz Padilla, quien en los próximos meses volverá a ser la humorista mejor pagada de Mediaset.

Diego Arrabal asegura que la relación entre Paz y Telecinco se ha acabado, ya no hay amor entre ellos porque se han convertido en enemigos. Sin embargo, hay mucho dinero en juego y han llegado un acuerdo que favorece a ambas partes. El periodista no entiende a Padilla y considera que ha vendido su alma al diablo “por un millón y pico de euros”.

Diego ha sido muy duro con la antigua líder de Sálvame, pero ella no ha sido su única víctima. También ha hablado de la separación de Chayo Mohedano de Telecinco, quien ha firmado su sentencia final a cambio de un “acuerdo millonario”. La sobrina de Rocío Jurado demandó a La Fábrica de la Tele y este atrevimiento le cerró las puertas de la cadena.

Diego ha explicado en su canal que en el último momento Chayo ha retirado la demanda porque le han ofrecido dinero. Ha aceptado una cantidad más que suculenta para olvidarse de todo, pero tendrá que separarse de Mediaset para siempre. La cantante está recibiendo muchas críticas porque el público piensa que su comportamiento es incoherente.

Arrabal ha dejado claro que Paz Padilla ha seguido el mismo camino que Chayo, las dos han agachado la cabeza cuando han visto un cheque. “A mí me parece una bajada de bragas, no hasta las rodillas, sino hasta los tobillos”, ha declarado el periodista. Asegura que ni Telecinco quiere a la humorista ni viceversa, no hay sentimientos entre ellos, solo existe un interés económico.

Diego Arrabal señala a los culpables

Diego ha sido uno de los periodistas más importantes de Mediaset y sabe perfectamente cómo trabaja el grupo. Siempre ha dejado claro que se ha sentido libre, aunque es cierto que detrás de cámaras suceden situaciones complicadas. Sin embargo, los únicos responsables son los que lo consienten, en este caso Chayo Mohedano y Paz Padilla.

Arrabal tiene un gran compromiso con sus seguidores, quiere ser sincero con ellos y contarles toda la verdad. Por eso ha señalado públicamente a la antigua compañera de Jorge Javier Vázquez y ha cuestionado su comportamiento. Asegura que en Telecinco no quieren contar con ella, pero se han visto obligados a hacerlo para no acabar en los tribunales.

“Lo que han hecho es retomar el contrato: la echaron, la vapulearon públicamente y ahora de buenas a primeras llega un contrato íntegro”. El periodista no está de acuerdo con el comportamiento de la andaluza y quiere dejar claro lo que piensa.

Él ya está fuera de la cadena y sabe que no le puede pasar nada, ya no le afectan las decisiones de ciertos directivos.

Diego Arrabal asegura que nunca volverá

Diego ha recibido bastantes mensajes después de analizar la separación definitiva entre Chayo Mohedano y la cadena de Paolo Vasile. Uno de sus seguidores le ha preguntado si estaría dispuesto a regresar a la pequeña pantalla y él ha sido sincero. El periodista recuerda que formó parte del elenco de tertulianos de Sálvame, pero sucedió algo que le animó a marcharse.

“Si por algo me he caracterizado en estos últimos años es porque si me levanto, me levanto de un sitio y no hay dinero. Aun haciéndome falta, como a todo el mundo, que yo necesito trabajar como todos para pagar mi hipoteca y mis cosas. No soy millonario, pero en la vida hay que tener dignidad”, ha declarado en un tono contundente.