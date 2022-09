Diego Arrabal anuncia que Jorge Javier se ha casado con el chico más raro de Telecinco

No cabe duda de que Diego Arrabal posee todo tipo de información en relación con todos los famosos destacados de nuestro país. El paparazzi, a lo largo de los años, se ha hecho un hueco en la pequeña pantalla revelando algunos de los secretos más jugosos de algunas de las caras más conocidas.

Pero, pese a que no sigue en los programas de televisión, el paparazzi tiene claro que quiere seguir sacando secretos a la luz sobre muchos famosos. Por este motivo, desde hace un tiempo, Diego Arrabal está sumamente centrado en su canal de YouTube, el medio donde hace públicos todos sus descubrimientos sobre algunos personajes públicos.

Ahora, el turno ha sido para Jorge Javier Vázquez, que acaba de volver a Sálvame después de las increíbles vacaciones que ha pasado en lugares como, entre ellos, Botsuana y Perú. Asimismo, tal y como aseguró el presentador, tenía un notición que revelar. No obstante, parece ser que Diego Arrabal ya se ha adelantado y ha confesado abiertamente que esta gran noticia estaría relacionada con la discreta vida amorosa del catalán.

Diego Arrabal destapa el notición del presentador

A día de hoy, se puede decir alto y claro que Diego Arrabal sigue dando de que hablar a pesar de no estar presente en ningún programa de televisión de Telecinco.

Y es que desde hace unos meses que el paparazzi no aparece en ningún formato. ¿El motivo de su marcha? Que la cadena lo habría invitado a salir por la puerta.

"No es una despedida voluntaria, no puedo decir me voy porque estoy cansado, que me voy porque hay momentos de tensión, no. Esta vez no quieren que esté", escribía el malagueño en una publicación en Instagram.

Sin embargo, como bien se ha podido comprobar a lo largo de estos meses, que Diego Arrabal ya no trabaje en televisión no significa que no pueda lanzar exclusivas como es costumbre.

En este caso, Jorge Javier Vázquez ha sido la persona que estado en el punto de mira del malagueño. Todo empezó cuando el presentador anunció desde una conexión en Sálvame que el día de su vuelta iba a comunicar una noticia.

"El lunes voy a dar una noticia que es muy importante, para mí me ha costado mucho. Hasta ahora creía que no estaba preparado, pero ahora me he dado cuenta de que lo estoy", dijo en su momento el de Badalona.

Una vez llegados a este lunes, 19 de septiembre, todos los telespectadores se encontraban ansiosos de conocer el bombazo. Sin embargo, antes de que el filólogo pudiese dar algún detalle, el mismo Diego Arrabal se adelantó al anunciar el contenido de la noticia.

"Yo os puedo decir que seguro que ha vuelto con su novio Paco", empezaba diciendo el malagueño. "Va a ir por ahí la cosa, o que se ha casado o ahora que sí ha vuelto".

"A lo mejor, al ver esto, cambia de opinión para no darme la razón", zanjaba Diego Arrabal. De esta manera, tal y como ha revelado el malagueño, el catalán podría haber retomado su relación con el que fue su pareja durante una década.

Es preciso recordar que el presentador empezó su noviazgo con Paco en 2008. Sin embargo, diez años más tarde, en 2018, ambos decidían emprender caminos por separado.

Eso sí, para el de Badalona, su exnovio seguía siendo muy especial a pesar de haber roto su relación. "Para mí no es ni mi amigo, es familia", confesó por aquel entonces.

Diego Arrabal desconocía el verdadero anuncio

Aunque el excolaborador aseguró el pasado lunes que la noticia tenía que ver con la vida amorosa del presentador, lo cierto es que todo apunta a que se ha equivocado. Y es que el de Badalona, en su perfil de Instagram anunció ante todos sus seguidores un nuevo proyecto que saldrá a la luz el próximo mes de noviembre.

"¡Por fin ya puedo contároslo! Y sí, sois los primeros en ver la cubierta de mi próximo libro aunque para mí, Antes del olvido es mucho más que un libro", escribía emocionado. "No es nuevo que he pasado un año horrible, pero escribiéndolo me he desnudado el alma y vais a descubrir cosas que sí son nuevas. Buenas, malas y regulares".

"Sale a la venta el 9 de noviembre, pero ya podéis acceder a la preventa en link que dejo en la bio. He pensado mucho sobre si debía publicarlo o no, ahora espero que os guste", revelaba.