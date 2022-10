Diego Arrabal anuncia que David Flores Carrasco estuvo 50 días sin poder hablar

Diego Arrabal ha vuelto a la carga. Este paparazzi acaba de anunciar que David Flores Carrasco estuvo más de 50 días sin poder hablar con una de las personas fundamentales en su vida. Y es que, todo apunta a que el hijo de Antonio David lo ha pasado muy mal durante todos estos años.

No hay ninguna duda de que éste conocido fotógrafo se ha convertido en uno de los comunicadores más polémicos de la actualidad.

Y es que, gracias a sus múltiples exclusivas y a su falta de miedo a la hora de decir las cosas, ha conseguido posicionarse como una de las personas más criticadas de la prensa social de nuestro país.

Ahora, y a pesar de que ya no forma parte del equipo de profesionales de Mediaset España, Diego Arrabal sigue informando a todos sus seguidores a través de su canal de YouTube, con el que cuenta con más de 80.000 suscriptores.

Entre otros temas, la historia del clan Jurado-Mohedano se ha convertido en una de sus favoritas. Y es que, cada dos por tres, podemos encontrarnos con un nuevo vídeo dedicado a comentar los últimos conflictos de esta conocida familia.

Pero no hay ninguna duda de que, tras el regreso mediático de Rocío Carrasco, su presencia en el canal de Diego Arrabal ha crecido considerablemente.

Ahora, el marbellí se ha vuelto a posicionar al lado de Antonio David Flores tras hacer pública una información acerca de la relación que ha mantenido la mujer de Fidel Albiac con sus dos hijos durante todo este tiempo.

Diego Arrabal toma partido

Diego Arrabal no ha tenido ningún problema en posicionarse claramente al lado del exguardia civil. Y es que, aunque siempre ha dado su opinión acerca de la hija de 'la más grande', lo cierto es que ahora está siendo mucho más duro con ella.

No es ningún secreto que éste conocido paparazzi siempre se ha mostrado muy reacio a creerse la versión de la protagonista de la serie documental Rocío: contar la verdad para seguir viva.

Y aunque en su etapa en televisión la criticaba de forma más discreta, ahora no tiene ningún reparo en explayarse un poco más y en acusarla públicamente de mentirosa y de contar la verdad a medias.

Ahora, y durante su último directo en YouTube, Diego Arrabal ha aprovechado para intentar desmontar la versión de Carrasco, posicionándose una vez más al lado de Antonio David, con quien en la actualidad mantiene una relación algo distante.

En el vídeo que ha titulado como Mentirosa: los 35 minutos que lo demuestran,el comunicador ha compartido un extracto de un programa en el que el excolaborador de Sálvame participó en el año 2006.

En él, podemos ver al ex de Rociíto en una de sus intervenciones en el programa de Telecinco, A tu lado. En ese momento, los colaboradores del formato estaban debatiendo sobre la salud de Rocío Jurado, momento que el televisivo aprovechó para hablar de sus hijos.

Según él, Rocío y David habían tenido la oportunidad de hablar con su abuela por teléfono y les había contado que ya se encontraba mucho mejor.

En ese momento, Diego Arrabal, que presenció aquella escena en directo, afirmó que Rociíto se molestó mucho en aquel instante y que había decidido negarlo públicamente. Carrasco aseguró que ella no llamaba a sus hijos cuando estaban en casa, sino cuando asistían al colegio para evitar coincidir con el padre.

Tras estas declaraciones, el padre de David Flores no pudo ocultar su enfado y no se lo pensó dos veces a la hora de arremeter duramente contra su enemiga número uno, acusándola de mentir y de no tener contacto con sus hijos.

"Si realmente quiere hablar con ellos, que llame, que yo no le voy a preguntar cómo está porque no me interesa. Pero sí le puedo ofrecer la posibilidad de comunicarse con ellos, que llevan 40 o 50 días sin saber nada de su madre".

Mostrando dichas imágenes, Diego Arrabal ha querido demostrar una vez más que Carrasco no ha hecho otra cosa que mentir durante todos estos años.