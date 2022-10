El detalle físico de Ana Rosa Quintana al volver que demuestra lo mal que lo ha pasado

Nada más anunciar la semana pasada Joaquín Prat que Ana Rosa Quintana retomaba su puesto de trabajo, inmediatamente, todos los medios pusieron, aún más, su foco de atención en la presentadora. Su esperada vuelta al programa era lo que suscitaba interés porque prometía ofrecer declaraciones sobre cómo lo había pasado todos estos meses.

Por fin, tras 11 meses alejada de la pequeña pantalla, esta mañana, 10 de octubre, a las 08:55 horas ha reaparecido nuevamente Ana Rosa Quintana en El programa de Ana Rosa. Ahora, desvelamos todos los detalles de cómo ha sido su anhelada reaparición en el exitoso formato matutino.

| Telecinco

El esperado regreso de Ana Rosa Quintana

No cabe duda de que, tras unos largos meses alejada de la pequeña pantalla, Ana Rosa Quintana ya ha vuelto a El programa de Ana Rosa. Y es que desde que la periodista apareció, nuevamente, en el foco mediático el pasado mes de junio, todo el mundo no podía evitar preguntarse cuándo regresaría para presentar su querido programa.

Fue el mismo Joaquín Prat quien confirmó lo que todos los telespectadores estaban esperando. Asimismo, el periodista aseguró que su querida amiga regresaba a la pequeña pantalla por la puerta grande el lunes, 10 de octubre. "Ha llegado el día, la vuelta de nuestra compañera, amiga, va a ser una realidad el próximo lunes", decía la semana pasada. "Regresa a esta, su casa, Ana Rosa Quintana", expresaba emocionado.

Ahora, se puede decir alto y claro que la presentadora ha regresado para quedarse. Desde luego, nada más pronunciar sus primeras palabras, ya ha generado mucha emoción porque la 'Reina de las mañanas' es una presentadora muy querida dentro del mundo del periodismo. Por esta razón, sabiendo que este momento ha marcado un antes y un después en la pequeña pantalla, la madrileña quiso dar un emocionante discurso.

"Buenos días, espero que sigamos muchos más días diciendo los buenos días... os dije que nos veríamos pronto, a mí se me ha hecho un poquito largo, pero ya estoy aquí, buenos días", empezaba diciendo.

"Tengo una deuda eterna con ese inmenso cariño que me ha llegado de todos ustedes. Desde mis compañeros, personas que no conozco que me han regalado sus oraciones, hasta el Papa me ha hecho llegar un rosario bendecido", explicaba. "He recibido muchísimo amor en mi casa, de mi marido, de mis hijos, de mis amigos, sin mis amigas todo habría sido muchísimo más duro".

Asimismo, Ana Rosa Quintana explicaba que "no pensaba guardarse nada". De esta manera, la madrileña confirmaba que a lo largo de la mañana iba a desvelar hasta el más mínimo detalle sobre este duro año que ha atravesado. Eso sí, aclaraba que, pese a no haber estado al frente de su espacio, no había perdido el "gusanillo del periodismo".

Acto seguido, tras estas palabras, la periodista empezaba a numerar todos los temas de actualidad que se tratarán a lo largo de la mañana del día de hoy. "Muchas cosas más que seguiremos hablando estos días", revelaba.

"Así que, pedid y se os concederá. Es el milagro de la multiplicación de los votos y los peces. Y ahora, muy en serio, milagro es que yo hoy esté aquí", zanjaba.

| Telecinco

Joaquín Prat y Patricia Pardo, emocionados por la vuelta de su amiga

Como era de esperar, no solo los telespectadores se habrán emocionado por el regreso de la 'Reina de las mañanas', sino también sus compañeros. Joaquín Prat ha sido el primero en reaparecer junto a Ana Rosa Quintana en el programa de hoy. "Piel de gallina", le decía este a la madrileña.

"¿Sabes por qué he vuelto, no? Porque el día que te escuché diciendo 'se me ha hecho bola', dije 'a mí se me ha hecho una pelota'", le confesaba la presentadora a su amigo.

Tras este encuentro con él, acto seguido, la periodista se reencontró con Patricia Pardo, la que ha sido su substituta durante el tiempo que ha estado alejada de la pequeña pantalla. Ambas se han fundido en un emotivo abrazo que, sin duda, también habrá provocado las lágrimas de los presentes y de los fieles seguidores del exitoso formato matutino.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón