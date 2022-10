Desvelan el gran secreto de Laura Llopis, la mujer de Pablo Motos

Todo el mundo conoce a Pablo Motos, sin embargo, pocas personas conocen a Laura Llopis, su mujer, que también trabaja muy cerca de él.

El presentador lleva a cargo de El Hormiguero desde sus inicios en 2006. Más de quince años emitiéndose y viendo a sus colaboradores más especiales, Trancas y Barrancas.

Hace 27 años que Laura Llopis y Pablo Motos se conocieron y desde entonces se han vuelto uña y carne. Se conocieron en la época en el que el presentador trabajaba en Onda Cero Valencia.

Así es Laura Llopis, la amada de Pablo Motos

Pablo Motos presentaba el programa Protagonistas para dicha radio y Laura Llopis era la productora del mismo. El presentador aseguró que ella no mostraba interés en él: "A mí me gustaba, pero ella pasaba", publica Ok Diario.

| Gtres

Motos vio su oportunidad clara cuando ella le contó que tenía mucho frío. "Salí corriendo y le compré un calefactor. Entonces, por primera vez, me miró, la miré y surgió el flechazo".

Unos utilizan flores o canciones bonitas para conquistar a la persona que quieren. Sin embargo, el presentador solo necesitó un calefactor para hacerse el héroe y quitarle el frío a la chica de sus sueños.

Este gesto significó mucho para ella que decidió concederle la ansiada cita. Ambos estaban en el coche mientras Pablo conducía, y a él le pareció buen momento para preguntarle si le gustaba o no. Laura Llopis no sabía que decir, le contestó: "Bueno...".

Entonces el que dirige El Hormiguero lo tuvo claro: "Me fui recto, paré y la besé". Y de ese buen recuerdo hace ya 27 años. Pero, ¿qué más se sabe de Laura Llopis?

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión

Ella es la coordinadora de guiones en El Hormiguero. Se encarga de estar en la parte más técnica del programa, mientras que su pareja, Pablo Motos, lo dirige.

Laura Llopis tiene dos hijas de su relación anterior: Cristina y Laura Correa, que también trabajan en la parte técnica de El Hormiguero. "Una es guionista y la otra está en atrezzo", publica el periódico online.

Pablo Motos presentando el programa

El programa de Trancas y Barrancas tiene unos espectadores fieles que nunca fallan a la cita. Ese número se incrementa depende del famoso invitado que asista esa noche.

Es por ese motivo que la productora del programa se enfadó cuando Tamara Falcó, una de sus colaboradoras, dio la primicia de su ruptura a Sálvame, en vez de a ellos.

La hija de Isabel Preysler acudió primeramente al programa de Atresmedia para contar su pedida de mano y el día que se iba a casar: 17 de junio.

Pablo Motos y Laura Llopis ya reservaban ese día en sus agendas para asistir al evento del año. No obstante, fue días después cuando se conoció la infidelidad, por parte de Íñigo Onieva, la pareja de la marquesa.

| Antena 3

Tamara Falcó pasó unos días meditando en casa de su madre, sin decir nada. Sin embargo, prefirió centrarse en el trabajo y acudir a un evento de una marca para la que trabajaba.

En aquel evento le esperaban todos los medios de comunicación, pero Sálvame se adelantó y llamó a su representante de la que iban en coche para el acto.

Tamara Falcó habló con Jorge Javier y le aseguró que habían roto y no habría segunda oportunidad. Esto, según Kiko Matamoros, dolió profundamente al marido de Laura Llopis y al programa de El Hormiguero.

Sin saberlo la marquesa de Griñón abrió de nuevo la veda entre Atresmedia y Mediaset. No obstante, lo compensó días después asistiendo al programa de Motos para actualizar en qué punto se encontraba su relación.