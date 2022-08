Destapan la tremenda pillada a Ana Rosa Quintana en un hotel con otro hombre famoso

Quedan muy pocas semanas para que volvamos a ver a Ana Rosa Quintana sentada en un plató de televisión. Sin embargo, la ausencia por su lucha contra el cáncer de mama no ha hecho que la periodista desaparezca del foco. De hecho, es más protagonista que nunca.

Esta vez, la culpa la tienen unas fotografías que jamás salieron a la luz en su momento y que hoy, ya son virales. Ana Rosa deberá dar explicaciones…

Ana Rosa Quintana vuelve de la peor manera

Ha pasado casi un año desde que Ana Rosa Quintana anunciara en su propio programa que padecía cáncer de mama. Miraba a la cámara y afirmaba a los telespectadores que, desde ese momento debía desaparecer por completo. Centrarse en ella y en su enfermedad para poder volver lo antes posible.

Durante este tiempo, y más al principio de la enfermedad, la presentadora no quiso saber nada de nadie. Conforme pasaban los días y ella se encontraba mejor, sus redes sociales fueron testigo de su mejora.

Concretamente, su perfil de Instagram fue testigo de cómo Ana Rosa Quintana se enganchó al yoga como forma de relajación y recuperación. “Ya hay estudios sobre la efectividad del yoga como apoyo en pacientes con cáncer de mama”, escribía junto a una foto.

“Pero yo no vengo a hablaros de estadística ni de lo que piensan unos u otros. Yo vengo a hablaros de lo que yo vivo en primera persona. Esta es posiblemente una de las experiencias más bonitas que he tenido desde que soy profesora de yoga”, concluía.

Desde entonces, la mejora de Ana Rosa era innegable. Y tras esta fotografía, pasaron tan solo unos meses hasta que volvimos a verla frente a las cámaras.

Ana Rosa celebró su vuelta en la fiesta de fin de temporada de su propia productora. Allí, arropada por todos sus compañeros de profesión mostró su nuevo look. Con el pelo corto y teñido de rubio platino, Ana Rosa gritaba a los cuatro vientos que estaba curada.

Desde entonces, comenzó la cuenta atrás para volver a ver a la presentadora sentada en El programa de Ana Rosa. Sin embargo, el descanso del que está disfrutando ahora en Sotogrande se ha empañado.

Hoy la periodista es noticia por unas fotografías que en su momento no salieron a la luz y que hoy en día ya son virales.

Las fotografías más comprometidas de Ana Rosa

La periodista todavía no ha hablado de esto y es normal si tenemos en cuenta el contenido de estas fotografías. El encargado de devolverlas a la actualidad ha sido Miguel Temprano, uno de los paparazzi más conocidos en el mundo rosa.

El fotógrafo ha reaparecido después de muchos años en el canal de Youtube de Diego Arrabal. Allí, entre confesiones, ha hablado de unas fotografías que avergonzaron mucho a Ana Rosa.

El que fuera colaborador de Viva la vida ha preguntado a su compañero de profesión por las imágenes, unas que jamás salieron a la luz. En ellas, Ana Rosa Quintana, Miguel Temprano, Lydia Lozano y el marido de esta, Charlie.

Tenerife era el destino de vacaciones de los cuatro: todos permanecían en el mismo hotel, en habitaciones contiguas. En el momento de hacer la fotografía, los cuatro estaban asomados al balcón de sus habitaciones.

No obstante, por un fallo de perspectivas, en aquellas imágenes parecía que el paparazzi y la presentadora compartían habitación. Un auténtico bombazo el que se hubiera formado si estas imágenes hubieran salido a la luz.

Al parecer, fue una conocida revista del corazón las que compró las fotografías para no publicarlas nunca. Su finalidad no era otra que proteger a Ana Rosa. “No sé por qué no vieron la luz las fotos, porque no tenían ninguna maldad”, explicaba Miguel Temprano.