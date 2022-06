La desgarradora vida de Chapis, el mítico compañero de Belinda Washington

Chapis fue una de las estrellas de la televisión de los años 90. Las generaciones más jóvenes seguramente no lo recordarán, pero con él nació la televisión que todavía se hace hoy en día en Telecinco.

Entre 1995 y 1998, José Antonio Botella (su nombre real) y Belinda Washington se pusieron al frente de ¡Qué me dices!.

El programa sobre famosos y cotilleos inauguró un estilo que mezclaba el humor, con reportajes incisivos y la ridiculización de los famosos. Aquello supuso un tremendo éxito de audiencia con millones de personas pegadas al televisor cada sobremesa.

Chapis y Belinda Washington se convirtieron en los reyes de la televisión. Famosos, ganando muchísimo dinero y con una vida a todo tren. El presentador, en paralelo, empezó también a vivir una vida de desenfreno, fiestas y despilfarro que le hizo pasar del cielo al infierno en muy poco tiempo.

Chapis y su drama vital tras los años

El programa terminó en 1998. Ya antes de su final, Chapis había empezado a compaginar el éxito televisivo con un claro declive personal.

Además de las fiestas sin control, - "salía mucho, tenía mucho dinero, llegaba a trabajar en malas condiciones y me reñían en el trabajo. Mi padre tambíen me reñía" declaró posteriormente -, la tragedia llegó a su vida.

Su padre, a quien Chapis estaba muy unido, murió un 6 de enero, electrocutado mientras manipulaba unos adornos navideños. Belínda Washington lo recuerda con mucha dureza. "Su padre murió el 6 de enero y me acuerdo de la voz de Chapis llorando por el pinganillo, un minuto antes de que se enciendiera la lucecita y de entrar en directo. Él dijo : «lo hago por él, e hizo el programa»".

Cuando acabó ¡Qué me dices!, el 16 de enero de 1998, Belinda siguió con muchos proyectos profesionales, hasta hoy. Chapis desapareció. La fama y la vida le habían convertido en un juguete roto de la televisión al que su novia dejó también al cabo de poco tiempo

Los rumores en la vida de Chapis

Aquella fue la época en la que Chapis tuvo serios problemas con las drogas. Él mismo lo recuerda todavía con dolor y consciente de que arruinó su vida. "Lo que me pasó fue por mi culpa, no por la televisión".

No obstante, la fama y el dinero fácil fueron algunos de los factores que impulsaron su bajada a los infiernos. Es por ello que su madre odia la televisión y teme que algún día Chapis quiera volver. En la última aparición televisiva de Chapis, en Sábado Deluxe, su madre se mostró muy preocupada por la vuelta de su hijo a un plató.

Ella sí asocia la televisión a las desgracias que ha padecido posteriormente.

Al desaparecer de la vida pública durante muchos meses, los rumores se cebaron entonces con Chapis. Le dieron por muerto muchas veces, e incluso se difundió el rumor de que había contraído el SIDA o de que tenía cirrosis. Todas estas habladurías dolieron mucho al presentador y a su familia.

Belinda Washington también vivió esta época con dolor. "Un día me llamaron para darle el pésame por Chapis "me puse a llorar como una loca hasta que no comprobé que no había muerto. Ha sido siempre un ser muy libre, hay gente que se quiere y se cuida y Chapis se quiere poco".

El ictus que cambió la vida de Chapis

Por si el drama que vivió con sus adicciones fuera poco, Chapis padeció un ictus que lo dejó bastante tocado. Desde entonces, su vida no es la misma. Ya no sale y vive tranquilamente con su familia.

Dedica sus días a cuidar de su madre, a los perros de mi hermano y a su sobrino. Así lo contaba en 2017, en una de sus últimas apariciones en televisión.

Chapis tiene dificultades para hablar, a consecuencia de la enfermedad, y sus días transcurren cuidando de la casa, sacando a pasear a los perros y "haciendo mucho zapping". No le gusta la televisión actual.

Es pensionista desde hace 16 años y vive sin estrecheces (tiene todavía dinero ahorrado de su época gloriosa) pero sin lujos. Antes del ictus estuvo trabajando como informático y siempre alejado de la televisión.

Soltero y sin compromiso se define como "libre" y da gracias a que, pese a los problemas, su familia siempre le ha hecho tener los pies en la tierra, le han aconsejado y vigilado.

A sus 62 años, Chapis quiere seguir viviendo tranquilo y sin la vorágine que protagonizó la época más exitosa de su vida. Ahora, se conforma con "que la gente sepa que sigo vivo".