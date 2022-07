El desgarrador mensaje de Jorge Javier en directo que deja hundida a María Patiño

Jorge Javier Vázquez es uno de los pilares en la programación de Telecinco. Es el presentador estrella de la cadena y el que directa o indirectamente está en todas las salsas que se cocinan en Telecinco.

Tras la etapa de crisis profunda que vivió Telecinco a finales del año pasado y principios del actual, a Jorge Javier le 'llamaron a filas'. Es una manera de decir que, al igual que los otros abanderados de la cadena, se les pidió implicación total para remontar los datos de audiencia.

Así pues, menos teatro, menos polémicas y rifirrafes internos y más remar para que la audiencia no se marche de la cadena. Había que poner toda la carne en el asador y es cierto que de un tiempo hacia aquí, así se ha hecho.

| Telecinco

Antena 3 ha logrado vencer por primera vez en la historia a Telecinco con los datos de temporada en la mano. Antena 3 ha logrado un share del 14%, mientras que Telecinco se ha quedado en el 13,2%, pese a que el descalabro se preveía mucho mayor.

Jorge Javier se puso las pilas al frente de Supervivientes y volvió a coger las riendas de Sálvame, centrando sus esfuerzos en la televisión, más que en el teatro u otras actividades.

Tampoco se ha dado vacaciones tan largas al personal este 2022. Así pues, a mediados de julio siguen trabajando los presentadores titulares de los programas, sin parón veraniego.

No obstante, Jorge Javier acaba de verse obligado a tomar una decisión bastante dolorosa, con el consecuente desespero de María Patiño

Jorge Javier Vázquez llama en directo para comunicar la peor noticia

Jorge Javier Vázquez tuvo un episodio de covid en el marco de la séptima ola que está arrasando en España. Esto le dejó fuera de juego durante una semana, tal como ha pasado también con otros rostros conocidos como Ion Aramendi o Carlos Sobera.

Esta semana se había reincorporado ya a su puesto de trabajo, pero las cosas han ido a peor y ayer entraba en Sálvame por teléfono para comunicar una mala noticia.

María Patiño estaba presentando el espacio cuando Jorge Javier le comunicó que tendría que estar de baja "quince días mínimo".

| Telecinco

"Uy que voz", le espetaba una preocupada María, al oírle al otro lado del teléfono. "He ido al especialista, tengo una voz tremenda, que no me acabo de recuperar y voy a tener que estar como mínimo fuera dos semanas. Tengo una laringitis aguda postcovid que me impide hablar y desde luego, trabajar", afirmaba el presentador.

"No se me va a ver en dos semanas, voy a estar totalmente recluido y con reposo absoluto de la voz. Ya los últimos programas me costaba hacerlos y tengo que parar inevitablemente. Yo estoy perfectamente, pero una de las secuelas es la garganta, la voz y no me recupero. Es únicamente paciencia, paciencia y paciencia.

María quedaba consternada ante las noticias y únicamente acertaba a decirle a Jorge que "ya sabes que el chiringuito te lo vamos a cuidar".

"Sí, sí, ya veo que lo tenéis un poco revolucionado", le decía él a lo que Patiño se quejaba, "ya sabes que a mí no me hacen caso como a ti, pero yo lo voy a intentar".

¿Estará Jorge Javier en la final de Supervivientes?

El gran debate se centra ahora en la gran final de Supervivientes, que previsiblemente será a finales de este mes. Rafa Mora, también pendiente de las inesperadas palabras de Vázquez, le preguntaba por esta cuestión. María Patiño ya se había despedido de él hasta septiembre, recomendándole que se recuperara bien y luego se cogiera ya las vacaciones de agosto.

"Yo espero que sí que voy a estar en al final de Supervivientes, pero por ahora no puede avanzar absolutamente nada. Quería entrar ahora para cortar todo tipo de comunicación con el exterior y dejar claro qué me pasa"

Hay quien ya ve en este movimiento una excusa de Jorge Javier para no estar en la final con Olga Moreno. Como ganadora de la pasada edición, tendrá que hacer entrega a quien gane este año, con Jorge Javier como testigo.